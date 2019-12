«Kantéentler» erhalten hohen Besuch An der Jubiläumsgeneralversammlung des Personalverbands Kanton Uri hielt die Urner Triathletin Jolanda Annen ein Referat.

Die Urner Triathletin Jolanda Annen hat an der Generalversammlung ein Referat gehalten. Bild: PD

(jb)

Am Freitag, 15. November, fand die Jubiläumsgeneralversammlung des Personalverbands Kanton Uri (PVU) statt, der vor 75 Jahren gegründet wurde. Präsidentin Susanne Gisler konnte zu dem Anlass über 80 Personen begrüssen. Als Gäste nahmen Regierungsrat Urs Janett, Präsident Urs Stauffer sowie Peter Meier vom Zentralverband Öffentliches Personal Schweiz (ZV) sowie Lukas Wariwoda, Norbert Anwander, Flavio Gisler und Iwan Stampfli als Vertreter der dem PVU angeschlossenen Kollektivverbände teil. Nach einem kurzen Apéro, an dem sich die Anwesenden intensiv austauschten, wurde mit der ordentlichen Versammlung begonnen.

Die Präsidentin erwähnte in ihrem Jahresbericht die Schwerpunkte des vergangenen Jahres. Die Durchführung der Delegiertenversammlung des ZV in Altdorf stellte einen Höhepunkt des Vereinsjahrs dar. Susanne Gisler wurde an diesem Anlass neu in den Vorstand des Zentralverbands gewählt und kann nun dort die Innerschweizer Interessen vertreten. Weiter erwähnte sie im Jahresbericht, dass die bewährten Angebote im Bereich Kultur und Sport von den Mitgliedern rege genutzt wurden und deshalb im nächsten Jahr wieder zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Informationen sind auf der Website publiziert.

Der Kassenbericht ergab einen Gewinn von rund 400 Franken, sodass die Mitgliederbeiträge unverändert bleiben. Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder Hans Furrer, Gerda Büchi, Michael Morg, Manfred Lussmann und Romaine Tresch sowie die Revisoren Heiri Furrer und Werner Bissig stellten sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung und wurden von der Versammlung unter grossem Applaus wiedergewählt. Die Präsidentin dankte ihnen für die aktive Mitarbeit.

Kanton wurde von Pro Familia ausgezeichnet

Traditionsgemäss wird der Finanzdirektor als oberster Personalverantwortlicher an die Generalversammlung eingeladen. In seiner Ansprache gratulierte Urs Janett den wiedergewählten Vorstandsmitgliedern, verdankte die Arbeit des Vorstandes und dankte den Kantonsangestellten für ihren Einsatz. Danach informierte er die Versammlung, dass die Kantonsverwaltung von Pro Familia Schweiz als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet wurde, berichtete über das betriebliche Gesundheitsmanagement, den Stand der Pensionskasse Uri und weitere Geschäfte. ZV-Präsident Urs Stauffer überbrachte anschliessend ein Grusswort und sprach dem Vorstand sein Lob für die Durchführung der diesjährigen Delegiertenversammlung in Altdorf aus.

Nach dem Abschluss der offiziellen Punkte begann mit dem Nachtessen der gesellige Teil. Anlässlich des Jubiläums kamen die Anwesenden vor dem Dessert in den Genuss eines Referates der erfolgreichen Urner Triathletin Jolanda Annen. Sie erzählte von ihrem Werdegang als Freizeitsportlerin zur ambitionierten Athletin. Nach dem Referat liessen die Anwesenden den Abend bei Kaffee und Dessert gemütlich ausklingen.