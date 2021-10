Uri Betreuende Angehörige brauchen mehr Unterstützung Am Tag der betreuenden Angehörigen soll das Bewusstsein für ihre Arbeit gestärkt werden. Die Gesundheitsförderung Uri und der Kantonalverband des Schweizerischen Roten Kreuzes bieten Hilfestellungen und Entlastungsangebote an. Im Zentrum steht die Selbstsorge der Betreuungspersonen.

Die Pandemie hat alle in vielfältiger Weise gefordert und tut dies auch heute noch. Für viele betreuende Angehörige sei diese Zeit enorm herausfordernd, wie die Gesundheitsförderung Uri in einer Medienmitteilung schreibt. Besonders ausgeprägt sei dies im ersten Lockdown 2020 gewesen, als die Entlastungsangebote nicht mehr verfügbar waren und viele unterstützende Organisationen ihre Angebote runterfahren mussten. «Ich fühlte mich vollkommen alleingelassen in meiner Situation», wird eine Urnerin, die ihren hochdementen Mann betreut, in der Mitteilung zitiert. «Dazu kam auch noch, dass ich meinem Mann nicht erklären konnte, dass er den Menschen nicht nahekommen soll. Das konnte er nicht begreifen oder sich merken», erinnert sie sich.

Laut einer Studie von INFRAS, welche das Bundesamt für Gesundheit in Auftrag gegeben hatte, seien Belastung, Stress und Überforderung während der Pandemie für 41 Prozent der Befragten ein Thema gewesen. Dazu kamen negative finanzielle Auswirkungen der Zu-Hause-Betreuenden, weil sie etwa ihr Arbeitspensum für die Betreuung reduzieren mussten. Auch soziale Kontakte wurden zum Schutz der betreuten Person eingeschränkt. Da verwundere es kaum, dass Depressivität und Ängste betreuender Angehörigen in der Pandemiezeit zugenommen haben.

Betreuende Angehörige übernehmen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und entlasten das Gesundheitssystem. Bild: PD

Mehr Unterstützung bei Überforderungssituation

Wie wichtig die Arbeit betreuender Angehöriger für unsere Gesellschaft sei, zeige sich nicht zuletzt an den vielen geleisteten Betreuungsstunden. Es wird von rund 80 Millionen Stunden pro Jahr gesprochen. Betreuende Angehörige übernehmen somit eine fundamentale Aufgabe unserer Gesellschaft. Deshalb gehöre ihnen unser grösster Dank und Respekt. «Wir können jedoch mehr tun. Wir können betreuende Angehörige ermutigen zur Selbstsorge. Ihnen unsere Wertschätzung zeigen. Und wir müssen betreuende Angehörige immer wieder motivieren, Hilfe anzunehmen», weiss Eveline Lüönd, Programmleiterin «Gesund ins Alter» von der Gesundheitsförderung Uri. Es gehe darum, Überforderungssituationen zu vermeiden. Dazu gehöre auch, dass man sich durch Menschen aus dem eigenen Umfeld oder Fachpersonen entlasten lasse.

Eine Mutter bei der Betreuung: Viele Angehörige reduzieren ihre Arbeitspensen für die Betreuung. Bild: PD

Das Bewusstsein für die Arbeit von betreuenden Angehörigen stärken

Informationen und Hinweise für ein proaktives Entgegenwirken bei Überforderungssituationen gibt die neu lancierte Broschüre der Gesundheitsförderung Uri und deren Partnerinnen und Partner. Dieses Gemeinschaftswerk zeige die Vielfalt von Angehörigenbetreuung, Ansätze zur Selbstsorge und Hinweise für professionelle Hilfe. Betreuende Angehörige finden darin auch eine kurze Selbsteinschätzung zu ihrer Situation und eine Vorlage zur Planung von Notfallsituationen. «Uns ist wichtig, dass betreuende Angehörige gut für sich sorgen und sich vorab Gedanken machen, was zu tun ist, wenn sie mal ausfallen», meint Bruno Scheiber, Programmleiter «psychische Gesundheit» bei der Gesundheitsförderung Uri.

Gemeinsam mit den Urner Gemeinden nutzt die Gesundheitsförderung Uri den 30. Oktober, Tag für pflegende und betreuende Angehörige, um das Bewusstsein für diese Arbeit zu stärken. Zudem laden die Gemeinden Andermatt und Erstfeld ihre betreuenden Angehörigen ein. Die Details dazu sind auf www.gesundheitsfoerderung-uri.ch zu finden.

Entlastungsdienste des Schweizerischen Roten Kreuzes

Auch das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) – Kantonalverband Uri unterstützt die Angehörigen in ihrem von Herausforderungen geprägten Alltag. In der Schweiz unterstütze eine von acht Personen eine andere Person in der Familie, schreibt der Kantonalverband Uri in einer Medienmitteilung. Angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung könnten diese Unterstützungsaufgaben zu einer Überlastung führen, die mit passenden Angeboten aufgefangen werden müsse. Rund 40 Prozent der betreuenden Angehörigen litten gemäss einer unveröffentlichten Studie des BAG von 2019 schon heute unter psychischen Problemen, so das SRK Uri in seiner Mitteilung.

Der SRK-Kantonalverband biete seit 2005 einen Entlastungsdienst für pflegende und betreuende Angehörige an und stehe den betreuenden Angehörigen unterstützend und beratend zur Seite.

2020 hätten die SRK-Pflegehelfenden 22 Familien im Alltag entlastet und während 2600 Stunden die Betreuung zu Hause übernommen. Dazu kämen noch Stunden für kostenlose Beratungen, Schulungen für betreuende Angehörige und weitere Dienstleistungen im Entlastungsbereich. Dazu gehörten der Besuchs- und Begleitdienst für alleinlebende Menschen mit wenig sozialen Kontakten, der Rotkreuz-Fahrdienst oder der Rotkreuz-Notruf. Mit ihren Angeboten unterstützt das SRK Menschen dabei, so lange wie möglich selbstständig zu Hause zu leben.