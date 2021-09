PHSZ Diese Urner Lehrerinnen und Lehrer haben Grund zum Feiern An der Diplomfeier der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) konnten 100 Absolvierende der Bachelorstudiengänge Kindergarten-Unterstufe und Primarstufe erfolgreich verabschiedet werden. Darunter auch einige aus Uri.

Rektor Silvio Herzog übergab die Rosen. Bild: Micha Eicher (Schwyz, 3. September 2021)

«In der Not könnten wir in der Schule auf vieles verzichten, nur auf eines nicht – auf die Lehrerinnen und Lehrer. Ohne sie ist am Ende alles nichts», sagte der Urner Regierungsrat Beat Jörg in seiner Rede an der Diplom- und Abschlussfeier der Bachelorabsolvierenden der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) vom 3. September. Er verwies darauf, wie wichtig der Lehrberuf für die Zukunft der Gesellschaft sei: «Sie sind das Herz jeder Schule. Sie führen ihre Schützlinge zu neuem Wissen und zu neuen Kompetenzen», so Jörg vor den 29 frischgebackenen Lehrpersonen für die Kindergarten-Unterstufe und 71 Lehrpersonen für die Primarstufe.

Es war ein würdiger Abschluss eines eher ungewohnten Abschlussjahrganges, der mit rund eineinhalb Jahren Studium in Fernlehre vor besondere Herausforderungen gestellt war. Das betonte auch Rektor Silvio Herzog vor den Diplomandinnen und Diplomanden: «Sie können stolz sein, dass Sie trotz der erschwerten Bedingungen die Hürden genommen haben und heute Lehrerin oder Lehrer sind.» Gleichzeitig appellierte er an die Lehrpersonen, Verantwortung für das eigene Weiterlernen zu übernehmen und mutig zu sein: «Als Lehrperson können Sie sich nicht verstecken. Unsere Schulen, unsere Schülerinnen und Schüler brauchen Persönlichkeiten.»

Beat Jörg betonte in seiner Rede die Wichtigkeit des Lehrerberufs. Bild: Micha Eicher (Schwyz, 3. September 2021)

Schattdorferin für herausragende Leistungen geehrt

Gleich sechs Absolvierende aus den Kantonen Schwyz und Uri konnten am Anlass für herausragende Leistungen in der Studienzeit geehrt werden. «Eine gute Lehrperson zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Breite kompetent ist. Die geehrten Absolventen sind das zudem auf einem sehr hohen Niveau», freut sich Kathrin Futter, Prorektorin Ausbildung. Unter den sechs Geehrten wurde auch die Schattdorferin Alessia Müller, Primarstufe, ausgezeichnet.

Das sind die sechs Ausgezeichneten aus Uri und Schwyz. Bild: Micha Eicher (Schwyz, 3. September 2021)

Das sind die Urner Diplomandinnen der Kindergarten-Unterstufe: Celine Arnold, Seedorf; Daniela Arnold, Bürglen; Livia Rösing, Altdorf und Prisca Zopp, Andermatt. Auf Ebene Primarstufe haben diese Urnerinnen und Urner zu feiern: Angela Gisler, Bürglen; Deborah Herger, Schattdorf; Dominik Herger, Altdorf; Rica Kolthoff, Flüelen; Alessia Müller, Schattdorf; André Planzer, Unterschächen; Linda Rufener, Seedorf; Tobias Schilter, Altdorf; Stefanie Walker, Schattdorf; Jacqueline Wipfli, Seedorf und Claudio Wipfli, Altdorf. (pd/RIN)