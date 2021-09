Altdorf Pius Bucher ist neuer Mitinhaber von HI Schweiz Ein neuer Mitinhaber mit gleicher Vision soll die strategische Weiterentwicklung der Firma mit Sitz in Altdorf ermöglichen.

Yves Herger (links) und Pius Bucher. Bild: PD

Seit September ist Pius Bucher Mitinhaber der HI Schweiz AG und Mitglied der Geschäftsleitung. Darüber informiert HI Schweiz in einer Mitteilung. Der Grafikdesigner und angehende CAS Change-Management Student habe bereits in diversen Agenturen in der Zentralschweiz gearbeitet.

2011 habe er die Agentur Komplizen GmbH gegründet, bei welcher er bis 2020 als Mitinhaber und Geschäftsführer tätig war. Zudem ist er Initiant und Präsident des Zentralschweizer Unternehmertreffs «Nect». Zuletzt gründete er die Markenstrategieagentur «Von Vorteil GmbH», welche im September 2021 zu einem Teil mit der HI Schweiz AG fusionierte.

Ressourcen und Know-how können zusammengeführt werden

Inhaber Yves Herger und Pius Bucher verbinde dabei eine gleiche Vision von einer zukunftsorientierten Agentur. Durch die Fusion würden Ressourcen und Know-how zusammengeführt werden, welche eine strategische Weiterentwicklung und die Festigung der Design-, Beratungs- und Digitalkompetenzen ermöglichen würden. (mah)