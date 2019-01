Altdorf: Pizzeria feiert 25-jähriges Bestehen Das Restaurant Pizzeria Moosbad wird seit einem Vierteljahrhundert von Sergio de Pinto bewirtet. Grund genug, darauf anzustossen.

Zum 25-Jahr-Jubiläum gratuliert Markus Gebs (rechts), Präsident der Schwimmbadgenossenschaft Altdorf, dem Pächterpaar Manuela und Sergio de Pinto. (Bild: PD)

Seit dem 1. Februar 1994 bewirtet der heute 55-jährige Sergio de Pinto zusammen mit seiner Frau Manuela das Restaurant Pizzeria Moosbad direkt neben dem Schwimmbad.

Der Herzblut-Gastronom verwöhnt zusammen mit seinem Team die Gäste mit verschiedenen italienischen Köstlichkeiten an sechs Tagen die Woche. Für die Schwimmbadgenossenschaft Altdorf als Eigentümerin der Lokalitäten sei der erfolgreiche Restaurantpächter in jeder Hinsicht ein wertvoller Partner, wie es in einer Mitteilung heisst.

Treue Zusammenarbeit mit dem Schwimmbad

Anlässlich eines Jubiläumsanlasses vom Freitag, 25. Januar, war dies Grund genug, dem Pächterpaar Sergio und Manuela de Pinto für die langjährige Zusammenarbeit zu danken und auf eine weitere gemeinsame und erfolgreiche Zukunft anzustossen. (pd/RIN)