In Silenen öffnet eine Station für Findelkatzen Der Tierschutzverein Uri hat die Arbeiten an der neuen Auffang- und Ferienstation beendet. Am Samstag, 25. Mai, wird die Katzenstation Schützen eröffnet und der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Präsident Hanspeter Berger eröffnet am Samstag die neue Auffang- und Ferienstation des Tierschutzvereins Uri in Silenen. (Bild: PD)

(pd/ml) Hiesigen Besitzern von entlaufenen Katzen wird entgegengekommen: Der Tierschutzverein Uri verfügt seit Anfang Mai wieder über eine eigene Auffangstation für Findelkatzen im Kanton Uri. Während der vergangenen vier Jahre wurden zugelaufene Tiere extern platziert oder teils ins Tierheim Paradiesli in Ennetmoos NW gebracht.

«Der Tierschutzverein Uri hat sich für eine lokale Lösung stark gemacht und eine eigene Auffangstation in Silenen realisiert», sagt Hanspeter Berger, Präsident des Vereins. Die Katzenstation «Schützen» nahe der kantonalen Forellenzucht feiert am kommenden Samstag, 25. Mai, Eröffnung.

Auch Ferienkatzen sind willkommen

«Wir gewähren im Rahmen dieser Eröffnung der breiten Öffentlichkeit Einblicke in unsere schön und praktisch eingerichteten Katzenzimmer und die Aussengehege», so Berger. Nicht nur entlaufene Tiere würden in der Station ein Plätzchen finden, sondern auch Ferienkatzen und später bei Bedarf auch andere Kleintiere wie Meerschweinchen. «Bei der Besichtigung erzählen wir Interessierten gerne mehr von unserem Angebot.»