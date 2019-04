Eine Plattform soll die Arbeit für Firmen mit der Verwaltung erleichtern Landrätin Karin Gaiser (CVP, Erstfeld) setzt sich dafür ein, dass Firmen auf einer einzigen Plattform alle Beziehungen mit der kantonalen Verwaltung einsehen und Geschäfte abwickeln können. Philipp Zurfluh

Die Website des Kantons Uri ist im September 2018 aufgefrischt worden. (Bild: PD)

«Die digitale Transformation ist in aller Munde und bewegt die gesamte Geschäftswelt, Private, Bil­dungsstätten und Verwaltung zugleich», schreibt CVP-Landrätin Karin Gaiser in ihrem Vorstoss, den sie an der Landratssession vom 10. April einreichte. Die meisten Banken, Versicherungen und Vorsorgewerke, um nur einige wenige zu nennen, hätten kundenfreundliche Plattformen für ihre Beziehungen mit Privaten und Firmen erstellt. Auf diesen sogenannten Kundencentern finde der «Anwender» mit wenigen Klicks alle für ihn notwendigen Dokumente. Alle aktuell gültigen oder früheren Vereinbarungen, Rechnungen, Kostenaufstellungen et cetera seien hinterlegt. Diese Plattformen sind über ein ge­sichertes Login zugänglich.

Alles auf einer Seite

Laut Gaiser würde man auf der ansprechend und übersichtlich gestalteten neuen Homepage des Kantons Uri ausführliche Informationen zu Behörden, Verwaltung sowie weitere aktuelle Themen finden. Bis heute bestehe für Firmen jedoch keine Möglichkeit, auf einer einzigen Plattform alle Beziehungen mit der kantonalen Verwaltung einzusehen und Geschäft abzuwickeln, so zum Beispiel Steuererklärungen und -rechnungen. Gaiser stellt sich vor, dass dort auch sämtliche Unterlagen von der Sozial­versicherung, dem Amt für Strassen und Schiffsverkehr, dem Amt für Migration für Arbeitsbewilligungen et cetera zu finden sind. Vor allem für Firmen würde der Kontakt über eine einzige Plattform enorm erleichtert. Zudem würde damit eine komplette Übersicht über die bestehenden und vergangenen Geschäftsbeziehungen ermöglicht.

In ihrer Interpellation stellt Karin Gaiser folgende Fragen: