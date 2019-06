Podium soll Fragen zur Fusion von Bauen und Seedorf klären Im Oktober entscheiden die Bauer und die Seedorfer über eine Fusion. An einem Podium werden nun Erfahrungen aus anderen Gebieten ausgetauscht.

In der Gemeinde Bauen wird über Fusionspläne nachgedacht. (Bild: Corinne Glanzmann, 5. Juni 2018)

(pd/zf) Es könnte eine Premiere in Uri werden: Bauen und Seedorf möchten die erste Gemeindefusion des Kantons realisieren. An den Gemeindeversammlungen 2018 hiessen es die Einwohner beider Gemeinden gut, nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Am 20. Oktober wird sich das Volk nun definitiv an der Urne entscheiden. Sofern es zu einem Ja kommt, werden die beiden Seegemeinden ab dem 1. Januar 2021 gemeinsame Wege gehen. Doch noch stellen sich den Bürgern einige Fragen zu den Vor- und Nachteilen einer Gemeindefusion.

Podium richtet sich an alle Urner

Licht ins Dunkel bringen soll nun eine Podiumsdiskussion. Diese findet am Dienstag, 25. Juni, im Mehrzweckgebäude in Bauen statt. Angesprochen sind aber nicht nur Personen aus den beiden betroffenen Gemeinden Bauen und Seedorf, sondern sämtliche Interessierte. Denn im Zentrum stehen die Erfahrungen, die andernorts bereits gemacht wurden.

Das einleitende Referat hält Emil Müller, Gemeindepräsident von Zernez, einer Bündner Gemeinde, welche die Fusion mit Nachbargemeinden vollzogen hat. Müller spricht über die Erfolgsfaktoren und Stolpersteine eines Gemeindezusammenschlusses sowie die Einflussmöglichkeiten einzelner Ortsteile.

Anschliessend steht er beim Podium mit Justizdirektorin Heidi Z’graggen, Hermann Epp, Gemeindepräsident von Silenen, sowie dem Fusions-Projektleiter Patrick Deicher von der BDO AG für eine Diskussion mit der Bevölkerung zur Verfügung.

Moderiert wird das Podium in Bauen von Florian Arnold, Redaktionsleiter der Urner Zeitung. Die Gemeinderäte von Seedorf und Bauen freuen sich auf viele interessierte Teilnehmer/innen und danken für das Interesse.