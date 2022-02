Politik Die FDP Uri blickt auf erfolgreiche Wahlen und einen durchzogenen Abstimmungssonntag zurück Die FDP Uri gratuliert Urs Janett zum neuen Landammann-Amt und Thomas Ziegler zur Wahl ins Urner Landgericht. Mit den Abstimmungsresultaten ist die Partei jedoch nicht gänzlich zufrieden.

Der neue Landammann Urs Janett (rechts) und der neue Landesstatthalter Dimitri Moretti freuen sich über die Wahl. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 13. Februar 2022)

Der Abstimmungssonntag vom 13. Februar ist passé. Für die FDP. Die Liberalen Uri war es ein erfolgreicher Tag – zumindest was die Wahlen anbelangen. So gratuliert die FDP Uri Urs Janett zur Wahl als Landammann und Dimitri Moretti zur Wahl als Landesstatthalter und wünscht beiden Regierungsräten viel Erfolg in ihren neuen Ämtern. Der FDP-Regierungsrat Urs Janett erreichte mit 5567 Stimmen ein Glanzresultat im ganzen Kanton Uri. «Das Ergebnis ist ein grosser Vertrauensbeweis», wird Ruedi Cathry, Präsident der FDP Uri, in der Mitteilung der Partei zitiert. «Im Namen der FDP Uri möchte ich mich bei allen Urnerinnen und Urnern für die grosse Unterstützung bedanken.»

Thomas Ziegler wurde neu ins Landgericht gewählt. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 13. Februar 2022)

Ausserdem erreichte Thomas Ziegler mit 3115 Stimmen das absolute Mehr und konnte sich bei der Ersatzwahl für das Urner Landgericht klar durchsetzen. Die FDP Uri zeigt sich erfreut über das Vertrauen der Urnerinnen und Urner in den FDP-Kandidaten. «Wir gratulieren Thomas Ziegler herzlich zur Wahl an das Urner Landgericht», sagt Sven Infanger, Mitglied der Geschäftsleitung der FDP Uri. «Wir sind überzeugt, dass Thomas Ziegler dieses wichtige Amt gewissenhaft und umsichtig ausüben wird.» Die FDP Uri bekenne sich grundsätzlich zur Konkordanz und wird vor den Gesamterneuerungswahlen das Gespräch mit der SVP suchen, heisst es in der Mitteilung der Urner FDP weiter.

«Das Urner Ja ist ein Vertrauensbeweis in die Urner Medienlandschaft»

Die FDP Uri bedauert das schweizerische Nein zum Mediengesetz. Kleinere Regionalmedien würden einen wichtigen Beitrag zu einer vielfältigen Medienlandschaft leisten und dies sei laut FDP Uri zentral für den Zusammenhalt der Schweiz. Erfreulich stimmte aber das Ergebnis im Kanton Uri. Wenn auch knapp, sagte der Kanton Uri als einziger Deutschschweizer Kanton neben Basel-Stadt Ja zum neuen Mediengesetz. «Das Urner Ja zum Mediengesetz ist ein Vertrauensbeweis in die Urner Medienlandschaft. Die Förderung einer starken regionalen Berichterstattung ist ein grosses Anliegen der FDP Uri. Deshalb müssen die unbestrittenen Punkte des Mediengesetzes so schnell wie möglich wiederaufgenommen werden», so Cathry.

Die FDP Uri bedauert auch das Nein zur Abschaffung der Stempelsteuer. Die Stempelsteuer bestraft vor allem kleinere Unternehmen und Start-ups. Gerade angesichts der schwierigen Zeit für die Schweizer KMU während der Pandemie wird sich die FDP Uri weiterhin einsetzen für die Abschaffung unnützer Steuern und für die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz. Erfreut ist die FDP Uri allerdings über das klare Nein zum Tier- und Menschenversuchsverbot.

FDP Uri befürchtet nach Tabakwerbeverbot eine Flut von Verboten

Mit Bedauern nimmt die FDP Uri das Ja zum Tabakwerbeverbot zur Kenntnis. Aus Sicht der FDP Uri sei ein Werbeverbot für ein legales Produkt nicht vereinbar mit der Wirtschaftsfreiheit. Die FDP Uri zeigt sich vor allem besorgt, dass mit dem Werbeverbot ein Präzedenzfall geschaffen wird für weitere Produkte, die als gesundheitsschädlich gelten wie Alkohol, Fett oder Zucker. Die FDP Uri werde sich auch in Zukunft für mehr Eigenverantwortung und gegen staatliche Bevormundung einsetzen.(pd/RIN)