Politik Digitale Geräte, Zentrumsplanung, Werkhof: Die FDP Erstfeld stimmt allen Kreditbegehren zu Sämtliche Geschäfte der Erstfelder Gemeindeversammlung fanden breite Zustimmung. Uneinig war sich die Ortspartei hingegen bei der Pflege-Initiative und dem Covid-Gesetz.

Der Einladung zur Parteiversammlung der FDP Erstfeld vom Mittwoch leisteten einige Mitglieder Folge. Mit einem kurzen Rückblick auf die kommunalen und nationalen Wahlen wurde die Versammlung gestartet.

Die Traktanden der Gemeindeversammlung wurden diskutiert und als gut empfunden. Die Abrechnung über das Projekt neue «Sport- und Freizeitanlage Pfaffenmatt» war mit einer kleinen Abweichung fast eine Punktlandung. «Mit dieser Sportanlage wurde eine Infrastruktur geschaffen, welche sich sehen lassen kann», heisst es in der Mitteilung der FDP Erstfeld. Diese sei ein Mehrwert für Erstfeld. Der ESC und die Baukommission haben sich stark engagiert, um die Kosten für die Gemeinde im Rahmen zu halten.

Digitale Geräte für Schülerinnen und Schüler als sinnvoll erachtet

Dem Kreditbegehren für die 1:1-Geräteausstattung ab der 5. Klasse und dem Netzwerkausbau der Schule Erstfeld wurde ebenfalls zugestimmt. Die Versammlung empfindet es als sinnvoll und zukunftsgerichtet, wenn die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit dem PC schon frühzeitig lernen.

Auch das Kreditbegehren für die Testplanung Gesamtstrategie Zentrum Erstfeld wird unterstützt. Das Zentrum von Erstfeld werde sich in den nächsten Jahren durch Projekte der Gemeinde, Kanton, SBB und eventuell privaten Investoren weiter entwickeln. Die Projekte sollen zielgerichtet aufeinander abgestimmt werden, so die Erstfelder Ortspartei. Die Versammlung erhofft sich, dass verbindliche Vorgaben aus der Planung hervorgehen und ausgeführt werden. So unterstützt die FDP Erstfeld alle Geschäfte der Gemeindeversammlung und empfiehlt, diesen zuzustimmen.

10,9-Millionen-Franken-Kredit wird zugestimmt

Der kantonalen Vorlage zum Baukredit für den Ersatzneubau des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen wurde von Landrat Walti Tresch vorgestellt. Der Ersatzneubau findet in der Versammlung eine klare Zustimmung. Anlass zur Diskussion gab die Grösse der Fotovoltaikanlage, welche auch im Landrat verhandelt wurde. Diese soll aber dem Neubau an sich nicht im Wege stehen. Dementsprechend wurde dem Baukredit von 10,9 Millionen Franken zugestimmt.

Die eidgenössischen Vorlagen für die Abstimmung vom 28. November haben Anlass zu ausführlichen Diskussionen gegeben. Für die Pflege-Initiative und die Änderung des Covid-19-Gesetzes konnte kein gemeinsamer Nenner gefunden werden und es wurde Stimmfreigabe beschlossen. Kürzer war die Diskussion bei der Justiz-Initiative, diese wird zur Ablehnung empfohlen. (pd/RIN)