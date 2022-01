Politik JSVP Uri stellt Martin Christen für die Ersatzwahl am Landgericht Die Jungpartei sagt dreimal Nein: Zum Massnahmenpaket für die Medien, zur Initiative zum Verbot von Tier- und Menschenversuchen sowie zur Tabakwerbung-Initiative.

Die JSVP Uri führte am Donnerstag ihre Parteiversammlung in Altdorf durch, an welcher sie die Parolen für die kommenden Abstimmungen und Wahlen beschloss. «Die Initiative zum Verbot von Tier- und Menschenversuchen, die Initiative zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung sowie das Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien werden wärmstens zur Ablehnung empfohlen», schreibt die Jungpartei in ihrer Mitteilung. Nur die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben werde zur Annahme empfohlen.

Bei den kantonalen Wahlen nominiert die JSVP Uri die beiden Regierungsräte Urs Janett und Dimitri Moretti als Landammann respektive Landstatthalter. Für das durch den Rücktritt von SVP-Landrichter Hansruedi Küttel freigewordene Amt als Landrichter nominiert die Jungpartei Martin Christen aus Altdorf. Die Junge SVP sieht im 30-jährigen gelernten Bäcker-Konditor die passende Ergänzung zum bestehenden Richtergremium. «Er verfügt über das nötige Feingefühl und die geforderte Professionalität, kommt er doch bei seiner beruflichen Tätigkeit als Möbelverkäufer mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten in Kontakt», so die JSVP. Ebenso bringe Martin Christen Ansichten der jungen Generation mit, welche aktuell im Landgericht nicht vertreten seien. (pd/RIN)