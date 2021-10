Politik Urner alt Nationalrat Beat Arnold ist verstorben Im Alter von von 43 Jahren ist der ehemalige Urner Nationalrat Beat Arnold am Wochenende verstorben. Er hatte an den Folgen eines Hirntumors gelitten.

Beat Arnold ist am Sonntag im Kantonsspital Luzern an den Folgen eines bösartigen Hirntumors erlegen. Das teilten Freunde der Familie der Urner Presse am Montag mit. Seit Herbst 2018 unterzog sich Arnold mehreren Operationen, die Teile des Tumors entfernen sollten. «Die anschliessenden Chemotherapien und Behandlungen haben Arnold die letzten Kräfte geraubt», heisst es in der Mitteilung.

Alt Nationalrat Beat Arnold im August 2020. PD / Urner Zeitung

Ein politischer Senkrechtstarter

Aus gesundheitlichen Gründen hatte Beat Arnold bereits im Dezember 2019 seine politische Laufbahn beendet. Er konnte zurückblicken auf eine steile Karriere, die mit 28 Jahren im Landrat begann. 2010 wählten ihn die Urnerinnen und Urner als ersten SVP-Vertreter in den Regierungsrat. Beat Arnold war Vorsitzender der Sicherheitsdirektion. Am 18. Oktober 2015 wurde er als erster Urner SVP-Politiker ins eidgenössische Parlament gewählt.

Beat Arnold hinterlässt eine Familie mit drei kleinen Kindern. In der Mitteilung wird er wie folgt beschrieben: «Seine Familie, seine Freunde, seine Sportskameraden und ehemaligen politischen Weggefährten verlieren einen liebenswürdigen und ehrlichen Menschen mit Schalk und Köpfchen.»