Altdorf Politisieren wie am Stammtisch Bei der Erarbeitung eines neuen Leitbilds geht die Gemeinde Altdorf neue Wege.

Die Gemeinde Altdorf arbeitet an einem neuen Leitbild und bediente sich dabei eines ganz besonderen Vorgehens. Die ganze Bevölkerung wurde eingeladen, sich direkt und unkompliziert mit ihren Wünschen, Anregungen und Ideen einzubringen. Dafür wurde das Mehrzweckgebäude Winkel am vergangenen Dienstag in ein ­sogenanntes World-Café umfunktioniert.

Gemeinderätin Marian Balli präsentiert die Vorschläge zum Thema Service Public und Verwaltung. Bild: PD

Rund 25 Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, um sich persönlich, aktiv und ohne vorgängige Anmeldung bei der Erarbeitung des neuen Leitbilds ihrer Gemeinde einzubringen. Geleitet wurde das World-Café von einem erfahrenen Moderator. Dabei diskutierten die Altdorferinnen und Altdorfer in Gruppen sechs Schwerpunkte, die der Gemeinderat vorgängig bestimmt hatte:

Nach 20 durchs Band angeregten Minuten bei einem Thema wurde gewechselt und die Bürgerinnen und Bürger konnten sich beim nächsten Schwerpunkt einbringen. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte fungierten dabei als «Spielleiter». Sie gaben Inputs und notierten sämtliche Vorschläge der World-Café-Besucher auf far­bige Post-it-Zettel und pinnten diese an eine Stellwand.

Vielfältige Wünsche und Ideen fürs Leitbild

Am Ende der letzten Gesprächsrunde präsentierten sie jeweils ein Highlight aus der Fülle an farbigen Zetteln, die sich im Verlauf des Abends angesammelt hatten. Dies waren zum Beispiel der Wunsch nach mehr Grünfläche und einem vielseitigen Geschäftemix im Dorfzentrum, günstige Übernachtungsmöglichkeiten, vermehrte Zusammenarbeit mit den lokalen Vereinen und den Nachbargemeinden, Alterswohnungen und Freiräume für die Jungen bis hin zum Wunsch nach einem «Wo-drückt-der-Schuh-Chat» mit der Altdorfer Verwaltung und den Behörden.

Der Gemeinderat wird nun die Wünsche, Anregungen und Ideen bündeln und gewichten und an einer der nächsten Gemeindeversammlungen das gemeinsam erarbeitete neue Leitbild präsentieren. (pd)