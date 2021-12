Uri 16-Jähriger fährt mit seinem Roller alkoholisiert in eine Steinmauer – starker Schneefall sorgt für weiteren Unfall In Altdorf kam es am Freitagabend zu einem Selbstunfall. Der Lernfahrer zeigte aggressives Verhalten gegenüber Polizei und Ambulanz.

Ein 16-jähriger Lernfahrer hat am Freitagabend kurz nach 21.30 Uhr mit seinem Roller einen Selbstunfall verursacht. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt, fuhr er auf der Hellgasse in Altdorf in Richtung Dorfzentrum. Auf Höhe des Suworow-Hauses kollidierte er mit der dortigen rechtsseitigen Steinmauer und kam zu Fall. Beim Sturz habe er sich erhebliche Fussverletzungen zugezogen. Der Fahrer sei stark alkoholisiert gewesen und beschimpfte die Patrouille der Kantonspolizei. Der Jugendliche versuchte zudem, die Notärztin zu schlagen. Der Rettungsdienst konnte den jungen Mann dennoch ins Spital bringen. Die Unfallursache steht noch nicht fest. Der Sachschaden am Motorroller beträgt rund dreihundert Franken.

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem weiteren Unfall in Wassen. Ein 31-jähriger Tessiner war mit seinem Personenwagen gegen 1 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Bei starkem Schneefall und heiklen Strassenbedingungen verlor er ausgangs der Galerie Pfaffensprung die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei schreibt. Er prallte mit der rechten Leitplanke zusammen. Dabei erlitt das Fahrzeug einen Sachschaden in der Höhe von rund 20'000 Franken. Der Fahrer blieb jedoch unverletzt. (fpf)