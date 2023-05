Polizei warnt Fälle von Online-Anlagebetrügen häufen sich im Kanton Uri Die Kantonspolizei Uri warnt vor falschen Anlage-Plattformen, mithilfe derer Betrüger über hunderttausend Schweizer Franken erbeuten.

Auch Websites, die professionell wirken, soll nicht blind vertraut werden. Bild: Getty

In den vergangenen Wochen gingen bei der Kantonspolizei Uri mehrere Anzeigen wegen Anlagebetrugs im Internet ein. Die Deliktsumme beläuft sich dabei auf über hunderttausend Schweizer Franken, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt.

Die Täter verfügen demnach in der Regel auf ihren Websits über abrufbare Online-Konten. Nach der Registrierung und einer ersten Zahlung – meistens in der Höhe von wenigen hundert Euro oder US-Dollar – verlangen die Täter schnell viel grössere Summen, damit der Handel überhaupt funktionieren könne. Die Täter rufen mehrmals an, werden am Telefon sehr beharrlich und bauen massiven Druck auf. Bei Rückfragen zur Auszahlung des Gewinns werden die Anleger meist hingehalten und durch immer neue Ausreden vertröstet.

Betrüger stehlen Zugangsdaten

In Einzelfällen ist es schon vorgekommen, dass auch kleinere «Gewinne» ausbezahlt wurden, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Werden dann aber einmal grössere Summen investiert, bricht der Kontakt meistens ab. Gewährt man den Zugriff auf den eigenen Computer, stiehlt der Betrüger unbemerkt Zugangsdaten zu Kreditkarten und Bankkonten. Anschliessend überweist der Betrüger ohne Wissen des Betroffenen weitere Beträge an sich. Verlangt das Opfer eine Auszahlung, wird entweder ein Spekulationsverlust inszeniert oder eine Kontosperrung vorgenommen. Manchmal ist danach die Website auch nicht mehr verfügbar. Monate später meldet sich dann urplötzlich ein anderer «Broker», der behauptet, das Geld sei gar nie weg gewesen, sondern warte auf einer anderen Plattform auf die Auszahlung an den Geschädigten. In Tat und Wahrheit wird versucht, das Opfer zu weiteren Zahlungen zu verleiten.

Die strafrechtliche Verfolgung der Täterschaft gestaltet sich als äusserst schwierig, da sich diese meist hinter ausländischen Scheingesellschaften und falschen Identitäten versteckt und dadurch kaum ermittelt werden kann, schreibt die Kantonspolizei weiter. Deshalb sei es umso wichtiger, dass die Anleger ein gesundes Mass an Misstrauen an den Tag legen und die Warnzeichen erkennen.

Die Kantonspolizei Uri warnt beim Anlegen von Geld: Lassen Sie sich nicht von professionell und schön gestalteten Websites, angeblichen Empfehlungen von Prominenten oder geschicktem Marketing blenden.

Werden Sie hellhörig, wenn das Angebot zu gut tönt, um wahr zu sein – etwa bei hoher Rendite innerhalb kurzer Zeit oder bedingungslosen Gewinnzusagen.

Anlage- oder Tradingplattformen, die Kundengelder aus der Schweiz entgegennehmen, müssen zwingend eine Lizenz der Finanzmarktaufsicht Finma in der Schweiz besitzen. Liegt diese nicht vor, handelt die angebliche Anlage- oder Tradingplattform illegal. Überprüfen Sie daher, ob eine Lizenz vorliegt. Die lizenzierten Firmen sind auf der Website der Finanzmarktaufsicht (Finma) publiziert.

Gewähren Sie niemals einer Person Online-Zugang zu Ihrem Computer, der Sie nicht vertrauen und die Ihnen unbekannt ist.

Wer Schaden erlitten hat, dem empfiehlt die Polizei, keine weiteren Zahlungen zu leisten und sofort die Bank zu kontaktieren. Allenfalls hat diese noch die Möglichkeit, bereits veranlasste Zahlungen zu stoppen. Man solle mit einer Person sprechen, der man vertraut, und die Polizei kontaktieren. Diese berät und unterstützt Betroffene im weiteren Vorgehen. (pd/mka)