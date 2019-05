Polizeikontrolle in Seedorf: 35 von 78 Fahrzeugen zu schnell unterwegs Die Kantonspolizei hat vergangene Woche in Seedorf während eineinhalb Stunden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Eine Person war mehr als 20 zu schnell. Florian Arnold

Am Donnerstag, 2. Mai, führte die Kantonspolizei Uri an der Seestrasse in Seedorf eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Zwischen 13.10 und 14.45 Uhr passierten 78 Fahrzeuge die Messstelle, bei welcher eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt. Dies schreib die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

35 Fahrzeuglenker waren zu schnell unterwegs, was einer Übertretungsquote von knapp 45 Prozent entspricht. Insgesamt lagen 34 Geschwindigkeitsüberschreitungen im Ordnungsbussenbereich. Ein Fahrzeug überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit 77 km/h um mehr als 20 km/h. Die dafür verantwortliche Person wird laut Kantonspolizei verzeigt.