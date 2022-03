Postulat Sichere Stromversorgung im Winter: FDP-Landrat will Abhängigkeiten verringern Damit künftig im Kanton Uri die Stromversorgung auch im Winter sichergestellt ist, soll weniger Strom fremd zugekauft werden. FDP-Landrat Ruedi Cathry ersucht in einem Postulat Antworten auf drängende Fragen.

Ein Strommast in der Nähe von Altdorf. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Stromversorgungssicherheit ist heute eines der grössten politischen Kernthemen in der Schweiz. Alle sprechen von einer Stromversorgungslücke, welche auf uns zukommt. Auch die momentane geopolitische Lage verschärft diese Herausforderung immens, wie es in einem Postulat von FDP-Landrat Ruedi Cathry (Schattdorf) heisst.

FDP-Landrat Ruedi Cathry PD

Der Kanton Uri habe hier in den letzten Jahren seine Hausaufgaben gemacht. Dies zeige der Bericht des Regierungsrates zur Aktualisierung der Gesamtenergiestrategie in Uri auf: Die grosse Herausforderung sei vor allem eine sichere Stromversorgung im Winter. In den Wintermonaten müsse nämlich zeitweise mehr als 70 Prozent des notwendigen Stroms fremd zugekauft werden. Insbesondere in der momentanen Situation könne dies nicht nur zu Lieferengpässen führen, sondern es entstünden automatisch volatile Preissituationen.

«Diese Abhängigkeiten müssen unbedingt verringert werden. Genau in diesen Situationen muss ein Kanton alles unternehmen, um die Stromversorgung mit allen möglichen Massnahmen sicherzustellen.»

Auch die Dekarbonisierung in der Mobilität sowie Gebäudeheizungsanlagen würden das Ganze inskünftig noch zusätzlich fordern. Eine sichere Stromversorgung sowie das Erreichen der ambitiösen Klimaziele seien für den Kanton Uni bzw. für die ganze Schweiz ein Muss. Dies soll gemäss dem Postulat auch in der zukünftigen Gesamtenergiestrategie 2030 des Kantons Uri unbedingt berücksichtigt werden.

Darum ersucht der FDP-Landrat den Regierungsrat, folgende Fragen im Rahmen der neuen Gesamtenergiestrategie 2030 zu beantworten:

Sichere Stromversorgung Wie sieht die heutige Stromversorgung im Kanton Uri aus (Winter-/Sommerversorgung)?

Wer ist im Kanton Uri für eine sichere Stromversorgung zuständig?

Wann bestehen in der Eigenversorgung im Kanton Uri Lücken, und wie werden diese heute abgedeckt?

Wie hat sich diese Eigenversorgung durch den Zubau von verschiedenen Kraftwerken im Kanton Uri (Wasser, Wind, FV etc. ) in den letzten fünf Jahren verändert?

Was wäre ein Worst-Case-Szenario für den Kanton Uri, was die sichere Stromversorgung anbelangt, und wie gedenkt der Regierungsrat dort Abhilfe zu schaffen?

Was für Auswirkungen hätte eine Abschaltung der Gaszufuhr Nordstream 1 in Deutschland, welche in der momentanen EU-Russland-Beziehung zum Risiko werden könnte, für die Strombeschaffung insbesondere im Winter für den Kanton Uri, und wie gedenkt der Regierungsrat damit umzugehen?

Was hätte die Nutzung der Energie des KW Lucendro (Urner Anteil) für die Stromversorgungssicherheit im Kanton Uri für einen Effekt?

Wie gedenkt der Regierungsrat mit den Vorgaben der Restwasseranteile bei den bestehenden und neuen Wasserkraftwerken umzugehen, falls es zu einer Stromversorgungsproblematik kommen könnte?

Erneuerbare und neue erneuerbare Energien Wo sieht der Regierungsrat weiteres Potenzial zum Wasserkraftausbau (Standortbestimmung SNEE 2023) im Kanton Uri?

Welche Gewässer könnten noch zusätzlich für die Produktion von Strom genutzt bzw. ausgebaut werden?

Wie sieht der Regierungsrat die Erhöhung von Stauseemauern, z.B. Göscheneralp- und Lucendro-Seen?

Gibt es in Uri Potenzial bei der jetzigen Wasserkraftproduktion mit Pumpspeicherwerken?

Wie gedenkt der Regierungsrat bei den Heimfallen von Wasserrechtskonzessionen mit möglichen Ausbauvorhaben, Modernisierungsinvestitionen (Restwertentschädigung) und Restwassermengen umzugehen?

Welches Potenzial besteht für neue erneuerbare Energien wie Windkraft und FV-Freiflächenanlagen im Kanton Uri?

Was wird im Kanton Uri zusätzlich aktiv unternommen, um die ambitiösen Ziele der neuen erneuerbaren Energien Produktion der Energiestrategie 2050 zu erreichen?

Was für Verfahrensbeschleunigungen für Baubewilligungen etc. für neue Projekte von Wasserkraft-, Windkraft- und FV-Freiflächen-Kraftwerken etc. sind hier vorgesehen?

Dekarbonisierung/Mobilitätsstrategie Welcher zusätzliche Strombedarf entsteht im Kanton Uri mit dem Wegfall von fossilen Gebäude-Heizungsanlagen und im Strassenverkehr bis 2030/50, und wie wirkt sich dies auf die Urner Stromversorgungssicherheit aus?

Welche Mobilitätsstrategie im individualen und öffentlichen Personenverkehr verfolgt der Regierungsrat?

Was für neue Fördersysteme und Anreize sind in der Elektro- und Wasserstoffmobilität sowie klimafreundlichen Gebäudeheizsystemen vorgesehen?

Klimaschutz/Energieeffizienz Welche Klimaschutzstrategie verfolgt der Regierungsrat, um die wichtigen Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten?

Wie schätzt der Regierungsrat die Zielsetzung 2000-Watt-Gesellschaft vs. 1-Tonnen-CO 2 -Gesellschaft heute noch ein? Ist wegen der Verlagerung der Primärenergien in Strom nicht eher davon abzusehen und somit die klaren Ziele der CO 2 -Neutralität zu verfolgen und zu erreichen?