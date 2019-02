Prämienverbilligung: Kanton Uri

wird Handlungsbedarf prüfen Der Kanton Uri legt schon heute sein Hauptaugenmerk auf die Prämienverbilligung für Familien. Trotzdem will die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion überprüfen, ob aufgrund des jüngsten Bundesgerichtsurteils im «Fall Luzern» zusätzlicher Handlungsbedarf besteht. Bruno Arnold

Eine junge Frau bei der Berechnung ihrer Krankenversicherungskosten. (Archivbild: Keystone)

Der Kanton Uri hat in den vergangenen Jahren die Kinderprämien von Familien bis zu einer Einkommensobergrenze von 80'000 Franken um mindestens 50 Prozent verbilligt. Seit diesem Jahr werden diese Kinderprämien sogar um mindestens 80 Prozent verbilligt. Trotzdem wird der Kanton Uri das jüngste Urteil des Bundesgerichts zur Situation im Kanton Luzern genau analysieren. Dieses ist zum Schluss gekommen, dass der Kanton Luzern die festgesetzte Einkommensobergrenze von 54'000 Franken zu tief angesetzt hat, um die Prämien von Familien mit unteren und mittleren Einkommen zu verbilligen. «Im Kanton Uri liegt diese Einkommensobergrenze bereits seit mehreren Jahren bei 80'000 Franken für die garantierte Verbilligung der Kinderprämien um mindestens 50 Prozent», schreibt die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion (Gsud) des Kantons Uri am Freitag in einer Medienmitteilung. «Dadurch haben auch mehr Urner Familien Anspruch auf Prämienverbilligung als im Kanton Luzern.»

Bereits ab 2019 mehr Prämienverbilligung

Eine Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) sieht vor, dass die Kantone spätestens ab 2021 die Kinderprämien von anspruchsberechtigten Familien nicht mehr um mindestens 50 Prozent, sondern neu um mindestens 80 Prozent verbilligen müssen. «Der Urner Regierungsrat hat im Herbst 2018 entschieden, diese Gesetzesänderung bereits ab dem Jahr 2019 umzusetzen», so die Gsud. «Somit profitieren die Urner Familien mit unteren und mittleren Einkommen ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt von höheren Prämienverbilligungen.»

Effektive Verhältnisse der Jugendlichen massgebend

Im Gegensatz zu anderen Kantonen berechnet der Kanton Uri die in Ausbildung stehenden jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren seit längerem separat und nicht gemeinsam mit den Eltern. «Dadurch sind die effektiven finanziellen Verhältnisse der jungen Erwachsenen massgebend, wodurch sie in den meisten Fällen eine höhere Prämienverbilligung erhalten», heisst es in der Mitteilung weiter. «Das wiederum entlastet auch deren Eltern, die vielfach für die Prämien ihrer auszubildenden Kinder aufkommen.»

Analyse des Bundesgerichtsurteils vornehmen

Sobald das Luzerner Bundesgerichtsurteil schriftlich und begründet vorliege, werde die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion eine genaue Analyse vornehmen. «Obwohl wir schon heute unser Hauptaugenmerk auf die Prämienverbilligung für Familien richten, werden wir überprüfen, ob aufgrund des jüngsten Bundesgerichtsurteils zusätzlicher Handlungsbedarf besteht», sagt die zuständige Regierungsrätin Barbara Bär.