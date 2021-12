Prämienverbilligungen In Uri stehen 19,19 Millionen Franken zur Verfügung Für das kommende Jahr gibt es 2,16 Millionen Franken mehr für die Prämienverbilligung als 2021. Das soll helfen, den Urnerinnen und Urnern die durch Corona verursachten Lohnausfälle und Soziallasten abzufedern.

Gesundheitsdirektor Christian Arnold und der Generalsekretär seiner Direktion, Roland Hartmann, konnten am Montagmorgen den Medien erfreuliche Zahlen vorlegen. Im kommenden Jahr stehen 19,19 Millionen Franken für Prämienverbilligungen zur Verfügung. Das sind 2,16 Millionen Franken mehr als im laufenden Jahr. Und so setzt sich der Betrag zusammen: Vom Bund gibt es 12,04 Millionen Franken. Der Kanton steuert 4,5 Millionen bei. Aus dem Fonds für nicht ausbezahlte Prämienverbilligungen werden 2,65 Millionen Franken ausgeschüttet.

Der Urner Gesundheitsdirektor Christian Arnold vor dem Eingang der kantonalen Verwaltung in der Brickermatte. Bild: Markus Zwyssig (2. September 2020)

«Der Betrag in dieser Höhe aus dem Fonds ist aussergewöhnlich», machte Christian Arnold klar. Er begründete denn auch die grosszügige Geldentnahme mit den Auswirkungen der Pandemie:

«Das zusätzliche Geld soll in den Familien zur Abfederung der durch Corona ausgelösten Rückgänge bei den Einkommen beitragen.»

Beim vor gut zwei Jahren geschaffenen Fonds gehe es nicht darum, möglichst viel Geld anzuhäufen. Vielmehr sollen die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel vollständig eingesetzt werden. Gespiesen wird der Fonds durch nicht verwendete Gelder der Prämienverbilligung, was aufgrund von ausstehenden Steuerveranlagungen immer wieder vorkommen könne, so Christian Arnold. Die Verwendung der vorhandenen finanziellen Mittel liegt in der Kompetenz der Regierung.

Selbstbehalt ist nun tiefer

Anhand der Steuerdaten wird ein individuelles Prämienverbilligungseinkommen berechnet. Dabei gibt es einen Selbstbehalt, und dieser wurde nun durch den Regierungsrat von 8,75 auf 8,5 Prozent gesenkt. Das zusätzliche Geld aus dem Fonds und der tiefere Selbstbehalt bewirken, dass im kommenden Jahr rund 300 Haushalte oder 600 Personen von höheren Prämienverbilligungen profitieren werden.

Die Krankenkassenprämien für die Kinder werden im Kanton Uri bei einem Prämienverbilligungseinkommen einer Familie von bis zu 90'000 Franken zu mindestens 80 Prozent übernommen. «Damit liegt Uri, was diese Einkommensgrenze betrifft, schweizweit gesehen im Mittelfeld», sagt Roland Hartmann.

Prämien steigen durchschnittlich um 0,5 Prozent

Die Krankenkassenprämien im Kanton Uri steigen im kommenden Jahr im Durchschnitt um 0,5 Prozent. «Wir haben damit schweizweit immer noch die zweitgünstigsten Prämien hinter Appenzell Innerrhoden», so Christian Arnold. Die Urnerinnen und Urner seien sehr kostenbewusst, was die medizinische Grundversorgung betreffe. Das Hausarztmodell biete sich in Uri geradezu an. Denn bei gesundheitlichen Problemen würden Urnerinnen und Urner nicht zuerst zu einem Spezialisten, sondern viel eher zum Hausarzt gehen. Für Christian Arnold ist es denn auch nicht nachvollziehbar, dass es in Uri einen Prämienanstieg gibt:

«Angesichts des hohen Kostenbewusstseins müssten in ländlichen Gebieten wie Uri die Prämien sinken.»

Bei den Krankenkassenprämien gibt es aber noch Sparpotenzial. «Es lohnt sich, genauer hinzuschauen», so Christian Arnold. Sparen könne man durch die Wahl eines Hausarztmodells. Dabei übernimmt der Hausarzt als Vertrauensperson und aufgrund der Kenntnisse der individuellen Krankengeschichte die medizinische Erstberatung. Erst in einem weiteren Schritt wird allenfalls ein Facharzt beigezogen. Auch die Anpassung einer Franchise aufgrund der erwarteten Arztbesuche kann sich prämiensparend auswirken.

Roland Hartmann, Generalsekretär der Gesundheitsdirektion. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 17. März 2020)

Und wie sieht es mit der Möglichkeit eines Wechsels der Grundversicherung aus? «Diese kann man im Herbst immer wechseln», so Roland Hartmann. Jeweils per Ende November sind hierbei Kündigungen möglich. Es sei dabei durchaus möglich, die Zusatzversicherung bei einer anderen Krankenkasse zu haben. «Das kann sich lohnen, obwohl es fürs Abrechnen vielleicht ein bisschen aufwendiger sein kann.»

Prämienverbilligungen gehen automatisch an Krankenkassen

Um Beiträge aus der Prämienverbilligung zu erhalten, musste früher ein entsprechender Antrag gestellt werden. Inzwischen berechnet das Amt für Gesundheit den Anspruch auf eine Prämienverbilligung anhand der Steuerdaten automatisch. Alle Urnerinnen und Urner, die in den Genuss einer Prämienverbilligung kommen, werden schriftlich darüber informiert. Wer bis Mitte Februar 2022 keinen Entscheid des Amts für Gesundheit erhält, hat entweder keinen Anspruch auf eine Prämienverbilligung oder verfügt noch über keine rechtskräftigen aktuellen Steuerdaten. Die Auszahlung der Prämienverbilligung erfolgt wie in den vergangenen Jahren direkt an die Krankenkassen.