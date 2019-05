Premiere in Altdorf begeistert das Publikum Im Winkelgebäude wird zurzeit das Stück «Z friäh gfreiwt» vom Alt-Dorftheater der Trachtengruppe Altdorf aufgeführt. Das Lustspiel sorgt für viele Lacher und ist noch zweimal zu sehen.

Als im Stück die attraktive Geologin auftaucht, bringt sie das Geschehen auf dem Bauernhof gewaltig durcheinander. (Bild: PD)

(pd/RIN) Die Gruppe Alt-Dorftheater der Trachtengruppe Altdorf führt seit vielen Jahren Schwank- oder Lustspiele auf. Auch in diesem Jahr bringt die Theatergruppe wieder ein Spiel auf die Bühne – den Drei-Akter «Z friäh gfreiwt» von Bernd Gombold.

Am vergangenen Freitag, 3. Mai, wurde die Premiere im Mehrzweckgebäude Winkel in Altdorf gefeiert. Das Publikum zeigte sich begeistert und verdankte die Leistung mit grossem Beifall. Die Darbietung forderte die Lachmuskeln und liess die Alltagssorgen für einen Moment vergessen. Mit gewohnt viel Gestik und Mimik der Akteure wurde das Publikum unterhalten. Dabei wurde auch mit kecken Sprüchen nicht zurückgehalten.

Gier und Bescheidenheit prallen aufeinander

Zum Stück: Der Bauernhof von Emil Ziegler liegt in einem Naturschutzgebiet und kann deshalb nicht mehr rentabel bewirtschaftet werden. Zieglers Stammhalter Stefan zeigt sehr zum Verdruss seines Vaters keinerlei Interesse am weiblichen Geschlecht und damit an der Suche nach einer zukünftigen Bäuerin. Jedoch zeigen der Gemeindeammann Heinrich Scheffler und sein Stellvertreter, der selbst ernannte Wünschelrutengänger Richard Raffer, grosses Interesse am Hof. Der Bauernhof soll nämlich einer Thermal-, Kur- und Bäderlandschaft weichen. Die überaus attraktive Geologin, die Klarheit über die Wasserqualität vor Ort bringen soll, bringt jedoch das Geschehen gewaltig durcheinander. Die Theater-Saison im Winkel dauert noch bis übermorgen, 11. Mai. Bis dahin wird «Z friäh gfreiwt» noch zweimal aufgeführt.