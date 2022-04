Premiere in Altdorf Als im Seedorfer Kloster die Pest wütete: Kino Leuzinger zeigt die Welt des Arztes Paracelsus Im neuen Dokfilm «Paracelsus – Ein Landschaftsessay» spielt die Berglandschaft der Zentralschweiz eine prägende Rolle. Auch das Kloster Seedorf kommt zur historischen Präsentation, vor der Kamera vergegenwärtigt von alt Staatsarchivar Hans Stadler-Planzer.

Der Innerschweizer Filmschaffende und Kulturpreisträger Erich Langjahr begibt sich mit dem Paracelsus-Biographen Pirmin Meier auf eine filmische Erkundungsreise des landfahrenden Arztes Paracelsus aus Einsiedeln. Um mit wunderschönen, heute aber auch durch den Verkehr beeinträchtigten Landschaften Geschichten aus der Welt der Vorfahren im Dokumentarfilm zu erzählen, bediente sich Langjahr der Lebensgeschichte des denkwürdigsten «Schwyzers» des Spätmittelalters. Von den «Hacken» her, heute die Mythen genannt, machte sich Paracelsus auf den Weg zum «St.Gothardsgletscher», wo er gemäss seiner «Grossen Wundarznei» (1536) bei Patienten ihre Erfrierungen behandelte, heisst es in einer Vorschau auf die Premiere.

Im neuen Dokfilm erläutert Hans Stadler die historische Rolle des Lazariterklosters Seedorf bei mittelalterlichen Pandemien. Bild: PD

Ein Hauptmotiv in diesem kunstvollen Dokumentarfilm seien die familiären Beziehungen von Paracelsus. Sein Grossvater, ein Heiliglandfahrer, war Komtur (Ordensverwalter) des Johanniter- beziehungsweise Malteserordens. Über das Erbe der Lazariter befasste sich der Enkel mit dem Aussatz, der Lepra. Die Leprosenspitäler der Lazariter befanden sich im Spätmittelalter in Schlatt bei Heitersheim (Baden-Württemberg), in Gfenn bei Dübendorf und im urnerischen Seedorf.

Fast alle Seedorfer Klosterfrauen starben

Der Historiker Hans Stadler-Planzer erzählt im Film vor Ort von der katastrophalen Pest-Pandemie im Urnerland, bei der 1520 in Seedorf «alle Klosterfrauen bis auf eine dahingerafft wurden», wie es in der Vorschau weiter heisst. Zu dieser Zeit verfasste Paracelsus seine erste Abhandlung über tote Fische als Vorzeichen des grossen «Sterbet». Er gilt auch als Klassiker für die Deutung der Berggeister. Ausserdem wetterte er gegen die damaligen Religionskriege, lobte aber die für den Schutz der Wasserschätze zuständigen Wassergeister: «Seliger ist es zu beschreiben die Nymphen als Reiterei und Artillery» schrieb er.

Regisseur Erich Langjahr setzte diesen Text schon vor drei Jahren auf dem Flughafen Kloten mit der Landung eines Flugzeugs der Air Ukraine um. «Als Künstler beschreibt er die Vergangenheit jeweils so, dass ein Stück Zukunft sichtbar wird», heisst es in der Mitteilung weiter. Im Zusammenhang mit Pandemien gebe es ferner Aufnahmen zum Thema Corona – auch bewegende Bilder von Goldwäschern im Entlebuch und von einem Geisterhaus im Kanton Luzern. Der Film stellt insbesondere das ehemalige Aussätzigen Hospital Seedorf in den grösseren Zusammenhang der Caritas mit Bildern aus Heitersheim, aus Dübendorf, dem Bad Pfäfers und auch Salzburg, dem Sterbeort von Paracelsus. (pd/RIN)