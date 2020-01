Sternsingen: Primarschüler besuchen Haushalte in Spiringen Die gesammelten Spendengelder der Sternsinger kommen Kindern in Not zugute.

Nach dem Hauptgottesdienst entsandte Pfarrer Sijoy Mathew die motivierten Sternsinger. Bild: Franz Imholz (Spiringen)

Am vergangenen Dreikönigstag, 6. Januar, segnete Pfarrer Sijoy Mathew im Hauptgottesdienst das Dreikönigswasser, Weihrauch und Kreide und sandte anschliessend die Sternsinger aus, um die Haushalte in Spiringen zu besuchen. Die anklopfenden Sternsinger trugen ein Lied oder ein Gedicht vor und schrieben mit Kreide den Segen «2019, C+M+B» an die einzelnen Haustüren. Dies bedeutet auf Deutsch; Christus segne dieses Haus. Die motivierten Sternsinger wurden in den verschiedenen Haushalten willkommengeheissen und aufgenommen.

Neben der Grussbotschaft für den Segen und den Schutz Gottes, überbrachten die Primarschüler auch Weihrauch und Kreide. Die gesammelten Spendengelder kommen Kindern in Not zugute.