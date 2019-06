Privatpersonen sichten einen Wolf in Seelisberg Im Bereich Lettenseeli sei es zu einer Wolfssichtung gekommen, wie aus einer Warn-SMS des Kantons vom Donnerstagabend, 20. Juni, hervorgeht. Jagdaufseher Markus Aschwanden klärt auf. Carmen Epp

Der Wolf (hier ein Symbolbild vom Tierpark Goldau) zieht immer wieder durch Urner Gemeinden. (Bild: Roman Cuonz, 2015)

Alle vier Monate, so scheint es, streift ein Wolf durch Seelisberg: Am 12. Oktober 2018 riss eines der Raubtiere in der Gemeinde zwei Schafe, am 20. Februar war ein Wolf von einer Privatperson entdeckt und durch Spuren im Schnee entlarvt worden; diesmal richtete das Tier keinen Schaden an.

An Fronleichnam, 20. Juni, genau vier Monate später, wurde der Jagdaufsicht erneut eine Wolfsichtung gemeldet. Vier Personen hätten so gegen 15.30 Uhr während der Talfahrt mit der privaten Seilbahn von der Alp Weid das Tier im Bereich Lettenseeli entdeckt, sagt Jagdaufseher Markus Aschwanden auf Anfrage dieser Zeitung.

Wahrscheinlichkeit, dass es ein Wolf war, ist gross

Eine 100-prozentige Sicherheit, dass es sich beim gesichteten Tier wirklich um einen Wolf handelt, bestehe zwar nicht, fügt Aschwanden an. «Da es sich um vier erwachsene Personen handelt, die alle die selbe Entdeckung schilderten, ist die Wahrscheinlichkeit jedoch gross.»

Gross genug auf jeden Fall, um Urner Bauern und Abonnenten des SMS-Warndienstes über die Sichtung zu informieren. Auch mit der Widlhut des benachbarten Kantons Nidwalden habe er umgehend Kontakt aufgenommen, damit auch dort eine entsprechende Warnung gemacht werden konnte, so Aschwanden. «Damit sich die Landwirte bestmöglich wappnen und ihre Tiere allenfalls besser schützen können.»