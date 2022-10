Pro Senectute Uri «Wir unterstützen, wenn es belastend wird» – Pro Sectute sammelt Spenden Auch diesen Oktober sammelt Pro Senectute unter oben genanntem Motto Spenden, um weiterhin Angebote für ältere Menschen anbieten zu können. Der Bedarf nehme jährlich zu, teilt Pro Senectute Uri mit.

Pro Senectute bietet Kurse, Beratungen und Unterstützung für ältere Menschen an. Bild: Christian Beutler/Keystone

Unter dem Motto «Wir unterstützen, wenn es belastend wird» sammelt Pro Senectute Uri in den nächsten Wochen Spenden, um ihre Angebote aufrechterhalten zu können. Der Bedarf an Unterstützung sei gross und nehme jährlich zu. Dies schreibt die Organisation in einer Mitteilung.

Das Älterwerden könne früher oder später beschwerlich werden – sei es für jemanden persönlich oder für das Umfeld. «Pro Senectute Uri hat im vergangenen Jahr mit ihren Einsätzen und Beratungen dazu beigetragen, dass Seniorinnen und Senioren im ganzen Kanton ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen können», heisst es in dem Schreiben. Mit ihrem Engagement entlastet die Stiftung Angehörige in ihrer Betreuungsarbeit und fungiert als Anlaufstelle, wenn keine Bezugspersonen da sind.

Funktionierende Gesellschaft dank Unterstützung zu Hause

Seit über 100 Jahren berät und entlastet Pro Senectute ältere Menschen in ihrem Alltag, damit sie möglichst lange selbstbestimmt in ihrem Daheim leben können. Die Stiftung im Kanton Uri steht allen älteren Menschen offen. Damit trage die Organisation zu einer gesunden und funktionierenden Gesellschaft bei, heisst es weiter.

Zu den Angeboten der Stiftung zählen Mahlzeitendienst, Fusspflegedienst, administrative und finanzielle Hilfen sowie kostenlose Beratungen zu verschiedenen Themen. Mit Kursen und Veranstaltungen werden auch soziale Kontakte gefördert. (nae)