Video Punkrock im Namen des Urner Wappentieres: Der Uristier aus dem Berner Oberland ist laut und frech Eine Punkband aus Bern hat sich nach dem Urner Wappentier benannt. Ihr bislang einziges Konzert in Uri forderte einen Verletzten.

Die Band Uristier mit Sänger Jörg Amstutz (Zweiter von rechts). Bild: PD

Sie machen Mundart-Punkrock und stammen aus Thun und Sigriswil im Berner Oberland – und sie nennen sich Uristier. Die auf den ersten Blick irritierende Namensgebung hat ihre Wurzeln im Geschichtsunterricht, welcher den Sänger der Band damals zur sonderbaren Benennung inspirierte. «Ich fand die Vorstellung sehr eindrücklich, wie die Urner in diese mittelalterlichen Schlachten zogen, mit ihrem Stier auf dem Banner, der die Gegner in die Hosen scheissen liess», sagt Jörg Amstutz. Das gleiche Gefühl wollten sie bei ihren Zuhörern erzeugen.

Der Name sei aber auch aus anderen Gründen passend. «Uns hat eigentlich niemand zugetraut, dass wir uns zu einer Band formieren würden. Wir haben uns damit quasi aufgelehnt gegen die ‹Mächtigen›, wie damals die Urner, die als Haufen von Bauern vielleicht zunächst auch etwas belächelt wurden.» Zu Beginn ihres Schaffens hätten sich ihre Konzertbesucher jeweils noch gefragt, warum sie sich nach einem Innerschweizer Kanton benannt haben. «Mittlerweile taucht die Frage ausserhalb des Oberlands eigentlich fast gar nicht mehr auf.»

Mit 15 Jahren erstmals auf der Bühne

Formiert hat sich Uristier bereits vor fast drei Jahrzehnten. Die Idee, irgendwann einmal eine Band zu gründen, war bei den fünf Schulfreunden schon länger vorhanden. «Wir hatten bereits im Sinn, wer welches Instrument spielen würde.» Als es dann 1993 tatsächlich zum ersten Konzert kam, waren die Mitglieder zwischen 15 und 19 Jahre alt. Die Instrumente haben sie in der Anfangsphase bisweilen noch getauscht. Nachdem sie anfänglich Covers von englischsprachigen Rockklassikern vortrugen, wurden die Lieder irgendwann auf Berner Oberländer Mundart gesungen.

Inhaltlich drehen sich ihre Stücke um das alltägliche Leben, sind teilweise gesellschaftskritisch und stets mit einer gewisse Ironie versehen. Die Kombination, die sich zusammen mit den Metal- und Punkrockklängen daraus ergibt, nennen sie «Toiletcore». «Denn wir behandeln auch Themen, die man gerne wegspülen würde», sagt Amstutz und verweist auf Textzeilen wie «Eiger, Mönch und Jungfraujoch schauen einander ins ‹Füdliloch›.»

Nachdem sie zunächst vor allem im Berner Oberland live zu hören waren und dort unter anderem auch im bekannten Thuner Café Mokka auftraten, kamen auch Konzerte im Rest des Landes hinzu. Diese führten sie auch in die Zentralschweiz. So war der Uristier schon in den Konzertlokalen Sedel und Schüür in Luzern, im Himmel in Seewen oder auch in Brunnen zu hören, wo sie an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus teilnahmen.

Und auch in jenem Kanton, dessen Wappen sie ihren Namen verdanken, gaben die fünf Musiker bereits ihre Werke zum Besten. «Das war ein Snowboard-Event in Unterschächen, in einer Mehrzweckhalle auf einem Hügel oben», erinnert sich Amstutz. Die Stimmung sei derart ausgelassen gewesen, dass manche Zuhörer etwas zu euphorisch geworden seien. «Der Veranstalter des Anlasses, ein Mitglied des dortigen Skiclubs, sprang von der Bühne ins Publikum. Dabei erlitt er einen Schädelbruch.» Das Konzert musste daraufhin abgebrochen werden, eine Ambulanz brachte den Verletzten ins Spital. Seither ist Uristier nie mehr in Uri aufgetreten. «Danach wurden wir nicht mehr angefragt.»

Anfragen erhielten sie aber weiterhin regelmässig in ihrer Heimat und anderswo. Zu ihrem 25-Jahr-Jubiläum vor zwei Jahren wurde in der Berner Reitschule gar ein Konzert zu ihren Ehren veranstaltet, an dem mehrere Bands die Uristier-Klassiker neu interpretiert aufführten. Darunter war auch die Band Thönder Snake aus Argentinien, welche die berndeutschen Gesangstexte eher eigenwillig wiedergab. Die neuinterpretierten Songs erschienen auch als Doppelalbum. Die Diskografie der Band umfasst somit rund 20 Tonträger.

Dass sie einmal auf derart viele und produktive Jahre zurückschauen könnten, hätten sie in den Anfängen nicht gedacht, sagt Amstutz. «Wir sind eine Amateurband und waren nie mit einem grossen Masterplan unterwegs.» Nach über 25 Jahren immer noch aktiv zu sein, bringe auch bemerkenswerte Nebenerscheinungen mit sich. «Alte Fans von uns kommen nun mit ihren Kindern an die Konzerte, die mittlerweile auch unsere Musik hören.»

Spass kommt vor korrekter Spielweise

Generell beobachte er, dass an ihren Konzerten vermehrt Jugendliche auftauchen, die auf irgendwelchen Wegen von ihnen erfahren haben. «Manche kennen es aus der Pfadi, wo ihnen ihre Leiter unsere Musik weitergeben.» Für Pubertierende seien ihre Songtexte aufgrund der verwendeten Sprache eben nicht ungeeignet. Die frechen Sprüche und Liedzeilen seien es denn auch, die ihre Musik ausmache. «Die Leute sind an unseren Konzerten viel am Lachen», sagt Amstutz. Wer hingegen darauf achte, wie sie ihre Instrumente bedienen würden, «der bekommt Haarausfall».