Quiz: Was wissen Sie über Seelisberg?

nächste Frage Quiz zur Gemeinde Seelisberg Das Quiz starten Wie ist Seelisberg von Uri aus zu erreichen? Über eine Seilbahn vom Rütli aus. Über die erste Ausfahrt auf der A2 nach dem Seelisberg-Tunnel. Über die direkte Autostrasse von Bauen aus. Über eine Seilbahn vom Rütli aus. Über die erste Ausfahrt auf der A2 nach dem Seelisberg-Tunnel. Über die direkte Autostrasse von Bauen aus. nächste Frage Welches Transportmittel stand zur Verfügung, bevor die Gäste mit der Postkutsche oder Bergbahn nach Seelisberg kamen? Galeere Sänfte Windwagen Galeere Sänfte Windwagen nächste Frage Wodurch wurde das Haus zur Treib im Mittelalter bekannt? Piratennest Ferienhaus des Abtes von Einsiedeln Tagsatzungshaus Piratennest Ferienhaus des Abtes von Einsiedeln Tagsatzungshaus nächste Frage Was hatte der Legende nach das Sitzen auf der Ofenbank im Haus zur Treib zur Folge? Man wurde drei Tage lang nicht verhaftet. Dann erschien der heilige Geist. Dann hatte man einen Wunsch frei. Man wurde drei Tage lang nicht verhaftet. Dann erschien der heilige Geist. Dann hatte man einen Wunsch frei. nächste Frage Welcher bekannte deutsche König wollte auf dem Rütli ein Schloss bauen? Friedrich III. aus dem Hause Stauffer. Franz der I. aus dem Hause Habsburg. Märchenkönig Ludwig der II. Friedrich III. aus dem Hause Stauffer. Franz der I. aus dem Hause Habsburg. Märchenkönig Ludwig der II. nächste Frage Unterhalb von Seelisberg erstreckt sich eine 400 Meter hohe Felswand mit dem Namen Teufelsmünster. Woher kommt dieser Name? Weil sich dahinter das Tor zur Hölle befinden soll. Weil man darin das Gesicht des Teufels sieht. Weil der Teufel die Wand erbaut haben soll. Weil sich dahinter das Tor zur Hölle befinden soll. Weil man darin das Gesicht des Teufels sieht. Weil der Teufel die Wand erbaut haben soll. nächste Frage Der Genfer Maler Charles Giron hat die Aussicht von Seelisberg im Nationalratssaal von Bern verewigt. Welches Tier schmuggelte er rein? Adler Fisch Ameise Adler Fisch Ameise nächste Frage Das Schlössli Beroldingen steht am alten Gotthard-Weg. Für wen ist bis heute im Schloss ein Zimmer reserviert? Urner Landammann Pfarrer von Altdorf Bischof von Chur Urner Landammann Pfarrer von Altdorf Bischof von Chur nächste Frage Das Seelisberger Seeli hat einen unterirdischen Abfluss. Wohin fliesst das Wasser? Ins Gersauer Becken In den Urnersee Nach Brunnen Ins Gersauer Becken In den Urnersee Nach Brunnen nächste Frage Wofür erlangten die Yogis von Seelisberg Bekanntheit? Sie behaupteten, dank Meditation ... ... unter Wasser atmen zu können. ... fliegen zu können. ... über Feuer gehen zu können. ... unter Wasser atmen zu können. ... fliegen zu können. ... über Feuer gehen zu können. nächste Frage Wie heisst die Guggenmusik von Seelisberg? Bärgseeli-Süüfer Treib-Cheibä Chatzämuisig Seelisberg Bärgseeli-Süüfer Treib-Cheibä Chatzämuisig Seelisberg nächste Frage In welchem Jahr wurde der Mythen-Stein in ein Schiller-Denkmal umgewandelt? 1859 1954 1291 1859 1954 1291 nächste Frage Wie viele Einwohner hat Seelisberg? Rund 700 Rund 400 Rund 100 Rund 700 Rund 400 Rund 100 nächste Frage Wie heisst der höchste Punkt von Seelisberg? Oberbauenstock Rophaien Niederbauenstock Oberbauenstock Rophaien Niederbauenstock nächste Frage Geschafft. Danke fürs Mitspielen. Das Lösungswort lautet SEELISBERGERIN.

Klicken Sie sich durch die 14 Fragen und erfahren Sie am Ende das Lösungswort für den Wettbewerb. Wir verlosen einen Gutschein für ein Nachtessen für zwei Personen im Restaurant Bellevue in Seelisberg. Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 26. September 2019.



