Radfahrerprüfung Lina Planzer ohne Fehler an der Veloprüfung in Andermatt Rund 30 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse der Kreisschulen Ursern und Urner Oberland haben ihr fahrerisches Können im praktischen Teil der Veloprüfung unter Beweis gestellt.

Die Schülerinnen und Schüler wurden durch die Kantonspolizei vorbereitet. Bild: PD (Andermatt, 21. Mai 2022)

Im Vorfeld der praktischen Prüfung hat die Polizei in den Schulklassen Verkehrsunterricht erteilt, damit alle Schülerinnen und Schüler der Kreisschulen Ursern und Urner Oberland gut vorbereitet für die theoretische Radfahrerprüfung waren. Am Samstagvormittag, 21. Mai, stand der praktische Teil der Prüfung in Andermatt auf dem Programm.

Die rund 30 Schülerinnen und Schüler zeigten gute Resultate und absolvierten den Parcours gekonnt. Davon liessen sich Regierungsrat Dimitri Moretti, Sicherheitsdirektor und Oberleutnant Hubert Lussmann von der Kantonspolizei Uri überzeugen.

Von links: Regierungsrat Dimitri Moretti, Peter Marent, Präsident Kommission Breitensport des SRB Uri, und Oberleutnant Hubert Lussmann, Chef Kommandodienste Kantonspolizei Uri. Bild: PD (Andermatt, 21. Mai 2022)

Die besten Schülerinnen und Schüler nach Klassen

Für eine erfolgreiche Absolvierung der praktischen Radfahrerprüfungen war auch ein gutes Resultat aus den vorgängig in den Klassen abgelegten theoretischen Tests erforderlich. Es wurden gute bis sehr gute Resultate erzielt.

Im Anschluss fand direkt die Rangverkündigung statt. Dieses Jahr schaffte es Schülerin Lina Planzer, die Theorie und Praxis ohne Fehler zu bestehen. Walti Zberg und Werner Gnos von der Kantonspolizei Uri übergaben den Schülerinnen und Schüler ihre verdienten Preise.

Die besten Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse der Kreisschule Urner Oberland waren Nadine Baumann, Ladina Maurer, Sandro Jauch und Ivan Zgraggen. Die besten der 6. Klasse der Kreisschule Urner Oberland heissen Olivia Gamma, Leonie Tresch und Matteo Gamma. In der 5. Klasse der Kreisschule Ursern schlossen Lynn Gisler, Ben Walker, Jay Loutrel, Leona Nager, Lisa Tresch und Liv Zberg am besten ab. In der 6. Klasse der Kreisschule Ursern waren es Lina Planzer, Lui Simmen, Daniele Canina und Daniel Kaiser.

Die Radfahrerprüfungen werden durch die Kommission Breitensport des SRB Uri mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie unterstützt durch die Kantonspolizei Uri, die Lehrpersonen sowie die Eltern durchgeführt. «Die Veloprüfungen haben einen wichtigen Stellenwert, da sie ein Bestandteil der Verkehrserziehungsaktionen bilden», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri. Die Verantwortlichen des SRB Uri wie auch die Kantonspolizei Uri erhalten daher eine finanzielle Unterstützung von Swiss Cycling und aus dem Fonds für Verkehrssicherheit. (pd/eca)