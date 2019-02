CVP Uri: «Radikale Massnahmen der UKB sind nur schwer nachvollziehbar»

Die UKB-Verantwortlichen haben nach Ansicht der SVP mit den in jüngster Zeit gefällten Entscheidungen gegen die Eigentümerstrategie gehandelt. Konkret erwähnt werden das «überdimensionierte Grossprojekt Bahnhof Altdorf» und die Schliessung von Zweigstellen. In einer Motion hat die SVP-Fraktion ihre Ankündigung wahr gemacht und personelle Konsequenzen gefordert (siehe unsere Zeitung vom 8. Februar). Konkret wird die Regierung in der SVP-Motion beauftragt,

dem Landrat nach dem Gesetz über die UKB die Abberufung des aktuellen Bankratspräsidenten Heini Sommer und einen neuen Vorschlag als Bankratspräsident vorzulegen:

die Eigentumsrechte wahrzunehmen und die Eigentümerstrategie im Interesse aller Urner durchzusetzen;

den volkswirtschaftlichen Auftrag an die Urner Kantonalbank im Interesse aller Urner neu zu definieren. (bar)