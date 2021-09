Radsport Aline Epp gewinnt Strassenrennen im Jura In Montsevelier an der Tour de Jura holt sich die Bristnerin die Goldmedaille.

Aline Epp (Mitte) steht in Montsevelier zuoberst auf dem Podest. Bild: PD

Am bekannten Strassenrennen Tour de Jura in Montsevelier vom Samstag ging auch die Urner Radsporthoffnung Aline Epp, Velo Infanger IG Radsport Uri/VMC Silenen, an den Start. Die Fahrerinnen der Kategorie Frauen B hatten einen Rundkurs von 58 Kilometern mit einer Höhendifferenz von 684 Metern zurückzulegen. Die aufstrebende Fahrerin des Teams Velo Infanger IG Radsport Uri hat in dieser Saison schon mehrmals mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht – dies im Cross-Country wie auch an Strassenrennen.

Auch an der Veranstaltung im Jura zeigte sie sich wieder von ihrer besten Seite. Während der gesamten Renndauer überwachte die zähe Bristnerin das Geschehen an der Spitze und demonstrierte damit auch ihre mentale Stärke. Im letzten Anstieg kam dann der entscheidende Angriff von Aline Epp, dem die Konkurrenz nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Sie gewann den Wettbewerb solo vor Zoe Schiess, Cham Hagendorn und der Bernerin Janice Stettler, RV Ersigen.

Mit dem entscheidenden Angriff zugewartet

«Ich hatte das Geschehen eigentlich während des ganzen Rennens im Griff und konnte mit dem entscheidenden Angriff bis zum letzten Anstieg zuwarten. Die Rechnung ist schliesslich aufgegangen, und ich freue mich natürlich riesig über diesen Sieg», so die freudestrahlende Siegerin beim Interview.