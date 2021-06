Radsport Aline Epp holt sich die Silbermedaille Erneut Edelmetall an den Landesmeisterschaften für das Team Velo Infanger/IG Radsport Uri: Nach der Bronzemedaille im Zeitfahren von Delia Da Mocogno fährt Aline Epp diesmal auf den zweiten Platz.

Aline Epp präsentiert ihre Silbermedaille. Bild: PD

Brütende Hitze lag über dem 12,2 Kilometer langen Rundkurs in Knutwil, der am Sonntag, 20. Juni, im Rahmen der Landesmeisterschaften von den Fahrerinnen der Kategorien U17/U19 sechsmal durchfahren werden musste. Dabei hatten die Athletinnen zusätzlich 720 Höhenmeter zu bewältigen. Die klimatischen Bedingungen, dazu der Kampf um Titel und Medaillen, liess diese Schweizer Meisterschaften zu einem regelrechten Ausscheidungsfahren mutieren.

Mit Aline Epp, U17, Delia Da Mocogno und Lorena Leu, beide U19, waren auch drei Fahrerinnen des Urner Teams, Velo Infanger/IG Radsport Uri, im grossen Pulk vertreten. Die drei Urner Powerfrauen konnten sich überraschend immer in den vordersten Positionen aufhalten und waren dann auch präsent, als endgültig die Post abging und sich rund 20 Titelanwärterinnen anschickten, die finale Attacke zu starten. Im letzten ruppigen Aufstieg Richtung Ziel war es dann Aline Epp, die als jüngste des Urner Trios über die meiste Power verfügte und sich nur von Lara Liehner überspurten lassen musste.

Urner Frauen spannen zusammen

«Ich freue mich natürlich riesig über diese Silbermedaille, die ich hart erkämpfen musste. Geholfen hat mir sicher, dass wir drei Urner Frauen zusammen fahren – und so auch gegenseitig Hilfestellung leisten konnten», gab die junge Nachwuchshoffnung Lob auch an ihre zwei Mitstreiterinnen weiter. Lorena Leu und Delia Da Mocogno schrammten mit drei respektive sechs Sekunden Rückstand auch nur ganz knapp am Podest vorbei.