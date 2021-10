Radsport Bester Nachwuchsfahrer der Saison 2021 kommt aus Uri Augusto Restivo von der IG Radsport Uri wurde in Oerlikon zum Abschluss der Sommersaison als bester Nachwuchsradrennfahrer ausgezeichnet.

Nach den Corona-Einschränkungen – es waren jeweils nur fünfhundert Zuschauer zu den Rennen zugelassen – kam zu Beginn der Saison noch das ewige Aprilwetter dazu, dass sich hartnäckig bis Anfang Juli hielt. In diesem Jahr – seit 2003 das schlechteste – kam die IG Offene Rennbahn Oerlikon (IGOR) auf maximal 14 der 21 Rennabende. Und auch die grossen Veranstaltungen wie Indianapolis oder das Harleytreffen, die jeweils über fünftausend Zuschauer auf die Rennbahn lockten, mussten wegen der Corona-Einschränkungen abgesagt werden. Und das, obwohl die über 109 Jahre alte Rennbahn für über fünf Millionen frisch renoviert worden war.

Bester Nachwuchs: Selina Witzig und Augusto Restivo mit IGOR-Präsident Werner Kraus. Bild: PD

Doch zum Abschluss der Sommersaison kamen die Zuschauer noch einmal, um dem Rennsport auf der offenen Bahn zuzusehen. Die Freunde der offenen Rennbahn Oerlikon hatten das Patronat für sämtliche Rennen vom letzten Rennabend übernommen und zahlten auch die Preisgelder und Prämien an die Fahrerinnen und Fahrer aus. Bei den Stehern sicherte sich Giuseppe Atzeni mit seinem Schrittmacher Mathias Luginbühl den zehnten Steher-Schweizer-Meister-Titel. Atzeni siegte vor Jan Freuler mit Schrittmacher Michael Alborn und Roberto Pasi Puttini mit Schrittmacher Dino Rey.

Das Elite Punktefahren gewann der Strassenprofi Mauro Schmid vor dem Amerikaner Colby Lange. Im Elite-Ausscheidungsfahren setzte sich der Glarner Jan Freuler vor Pascal Tappeiner durch und das Punktefahren der Damen und U19-Fahrer gewann Tillmann Sarnowski . Für eine Überraschung sorgte beim Damen- und U17-Ausscheidungsfahren Aline Seitz, die Cedric Graf und Leonie Boos auf die Plätze zwei respektive drei verweisen konnte. Bei den zwei Nachwuchsrennen zeigte Augusto Restivo von Velo Infanger, IG Radsport Uri, VMC Erstfeld erneut seine Stärken und gewann beide Rennen.

Erfolgreichster Nachwuchsfahrer der Saison aus Uri

Augusto Restivo, vom IG Radsport Uri, gewann auch am letzten Rennabend das Punktefahren und das Scratchrennen. Im Punktefahren für U15/U13-Fahrer mit drei Sprintwertungen gab es erneut kein vorbeikommen an Augusto Restivo, der das Rennen mit dem Maximum von 20 Punkten vor dem Allgäuer Malcom Lee Otto mit neun und der erneut stark fahrenden Selina Witzig vom VC Diessenhofen mit sieben Punkten gewinnen konnte. Auch im Scratchrennen ein ähnliches Bild. Augusto Restivo verwies die beiden Deutschen Kilian Maier und Malcom Lee Otto im Spurt auf die Ränge zwei und drei. Selina Witzig verpasste als Vierte das Podest nur um einige Sekunden. Im Anschluss erhielten die zwei erfolgreichsten Nachwuchsfahrer der Saison 2021 vom Präsidenten der Freunde offene Rennbahn Oerlikon, Werner Kraus, einen Blumenstrauss und Geldspenden von diversen Leuten.

Augusto Restivo will nun auch auf der schnellen Holzbahn in Grenchen das Training aufnehmen und ab November 2021 auch Nachwuchsrennen fahren, heisst es in einer Mitteilung. Sicher werden auch da weitere Fahrer der IG Radsport Uri mit dabei sein. (sok/pd)