Radsport Bikerinnen beweisen Urner Frauenpower beim Weltcup auf der Lenzerheide Im Feld der Elite Frauen Cross-Country gelang Linda Indergand am Heimweltcup auf der Lenzerheide mit dem 9. Platz ein Topresultat. Delia Da Mocogno bestritt ihren ersten Downhill-Weltcup, und erreichte als 6. ebenfalls ein Spitzenergebnis.

Hoch in der Luft, die Downhillerin Delia Da Mocogno. Bild: PD

Nach Olympia und Weltmeisterschaften versammelte sich am Wochenende noch einmal die gesamte Biker-Weltelite zum zweitletzten Weltcup dieser Saison auf der Lenzerheide. Die Fahrerinnen und Fahrer wurden durch Traumwetter und eine grandiose Zuschauerkulisse für viele trostlose Events ohne Zuschauer und missliche Witterungsbedingungen entschädigt. Sportlicher Höhepunkt war das Rennen der Elite Männer, wo sich die beiden Schweizer Nino Schurter und Mathias Flückiger einen «Fight» auf Biegen und Brechen lieferten, wobei schliesslich der Franzose Victor Koretzky, als lachender Dritter, den Weltcup-Sieg für sich beanspruchte. Reto Indergand konnte seine schlechte Startposition nicht verbessern und landete auf dem 51. Platz. Im Rennen der U23 gelang Fabio Püntener ein ausgeglichener Wettkampf, den er als 3. Schweizer auf dem 13. Platz abschloss.

Bei den Frauen war es die Weltmeisterin Evie Richards, England, die nach etwas verhaltenem Beginn das Zepter übernahm und den Weltcup auf der Lenzerheide gewann. Pech hatte Sina Frei, die auf dem Weg zu einem Podestplatz wegen eines Defekts in der letzten Runde auf den 5. Platz zurückfiel.

Höhenlage der Lenzerheide als zusätzliche Herausforderung

Linda Indergand, mit Jolanda Neff und Sina Frei auf dem Olympiapodest von Tokio, bestritt am Freitag das Short-Track-Rennen, das sie auf dem 13. Platz beendete. Somit musste sie das Rennen am Sonntag aus der zweiten Startreihe in Angriff nehmen. Ihre immer noch erstaunlich gute Form brachte sie in den ersten Runden ziemlich nahe an die Spitze heran, doch um ganz vorne mitzumischen, reichten die Kräfte dann doch nicht aus. Ihre regelmässig gut gefahrenen Runden brachten die Urnerin dennoch auf den guten 9. Schlussrang. «Ich musste mit meinen Kräften etwas haushalten, stellt doch die Höhenlage der Lenzerheide eine zusätzliche Herausforderung dar. So darf ich mit meinem Ergebnis auch zufrieden sein», so die Analyse von Linda Indergand.

Viele Urner Fans begleiteten Linda Indergand über den Parcours auf Lenzerheide. Bild: PD

Melanie Tresch zeigte sich nach ihren gesundheitlichen Schwierigkeiten wieder gut erholt und fuhr im Rennen der U23-Fahrerinnen auf den 24. Platz. Delia Da Mocogno als Newcomerin in der Downhill-Disziplin meisterte den schwierigen Kurs in Lenzerheide in fast schon routinierter Manier und eroberte sich im Feld der Juniorinnen den sehr guten 6. Platz – mit nur 6 Sekunden Rückstand auf den dritten Podestplatz. Die junge Urner Downhillerin sagte:

«Die weiten und zum Teil auch sehr hohen Sprünge auf dieser schnellen Strecke hatten es schon etwas in sich. Ein Sturz in der letzten Kurve kostete mich dann wahrscheinlich gar eine Medaille, doch ich bin mit meinem Abschneiden mehr als zufrieden.»