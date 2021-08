Radsport Cross-Country-Rennen in Silenen verspricht wieder spannende Wettkämpfe Am 4. September findet auf dem Selderboden in Silenen das traditionelle Cross-Country-Race, organisiert von der IG Radsport Uri, statt. Nebst der Kantonal- und Schülermeisterschaft werden dieses Jahr auch wieder die Innerschweizer Titel in Silenen vergeben.

Immer ein besonderes Ereignis, der Start im Selderboden. Bild: Josef Mulle

Das Bikerennen mit Start und Ziel auf dem Selderboden, durchgeführt durch die IG Radsport Uri mit Christian Zberg als OK Präsident an der Spitze, kann bereits zum 19. Mal gestartet werden. Das Ansehen der IG Radsport Uri mit den grossartigen Resultaten der Athletinnen und Athleten, aber auch die gute Organisation der vergangenen Veranstaltungen brachten es mit sich, dass die Innerschweizer Bike-Meisterschaften wieder nach Silenen vergeben wurden. <«Die Vergabe der Innerschweizer Titelkämpfe an die IG Radsport Uri freut uns im OK natürlich ganz besonders, ist es doch eine Anerkennung und grosse Wertschätzung unserer Arbeit», so der OK Präsident Christian Zberg. Ihm steht auch dieses Jahr wieder ein grosser Harst von Helferinnen und Helfer zur Seite.

Sportlich sei es eine grosse Aufwertung der Veranstaltung, denn das verspricht das in allen Kategorien grössere nationale Teilnehmerfelder. Erfreulich sei auch, dass nebst dem Nachwuchs - und der Hauptkategorie auch der Teamwettkampf wieder durchgeführt werden kann. Für diesen Part sind vor allem die Hobbyfahrer, Eltern, Firmen und alle Bike - Begeisterten herzlich eingeladen. Ein Team besteht aus drei Fahrerinnen/Fahrer, wobei auch gemischte Teams möglich sind. Es darf pro Team nur eine lizenzierte Person eingesetzt werden.

Urner Nachwuchs in der Favoritenrolle

Innerschweizer-, Kantonal- und Schulsportmeisterschaften an einer Veranstaltung verspricht selbstredend spannende Wettkämpfe auf der ganzen Linie. Beim Nachwuchs hat die IG Radsport Uri einige ganz heisse Eisen im Feuer, die auch schon national und international für Furore sorgten. Dies lockt auch die Gegnerschaft nach Silenen, wie die bereits stattliche Anzahl angemeldeter auswärtiger Athletinnen und Athleten klar aufzeigt. Die Urner Schulsportmeisterschaften mit Vergabe der Titel und Medaillen und die vom Tagessponsor Raiffeisen Urnerland gestifteten Pokale für die Kleinsten haben wiederum ihren speziellen Reiz. Auch wenn im Hauptfeld die Olympia-Medaillengewinnerin Linda Indergand sowie die Weltcupfahrer Reto Indergand, Fabio Püntener und Melanie Tresch fehlen, sind Chancen für Urner Teilnehmende auf Innerschweizer Titel vorhanden. Dafür stehen vor allem die Namen: Elena Frei, Augusto Restivo sowie auch Marco Bissig die in dieser Saison bereits mehrmals für Furore sorgten.

Die Zuschauer haben dabei die Möglichkeit, das Geschehen im Gebiet Selderboden, insbesondere auch die heiklen Passagen im Selderbach, hautnah zu verfolgen. Abwechslung in das sportliche Geschehen bringt ein Besuch in der Festwirtschaft, wo auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt wird. Christian Zberg und sein Team heissen heute schon alle Sportler und Schlachtenbummler auf dem Selderboden herzlich willkommen.