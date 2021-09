Radsport Die Urner Geschwister Restivo sind auch im Tessin erfolgreich An der nationalen Veranstaltung von San Vittore fuhr Augusto Restivo sowohl beim Kriterium als auch im Strassenrennen auf den zweiten Platz. Giorgia Restivo war einmal mehr bestklassiertes Mädchen der Kategorie U15.

Der Urner Augusto Restivo (links) im Kampf mit seinem Kontrahenten Lars Emmenegger. Bild: PD

Der VC Arbedo-Castione als Organisator der nationalen Rennen in San Vittore im Tessin erhielt grosses Lob für die Radsport-Veranstaltung, die zum einen Teil als Kriterium, zum anderen als Zeitfahren ausgetragen wurde. Die Teilnehmerfelder waren, dank der nationalen Ausschreibung, insbesondere in den Kids-Kategorien sehr gut besetzt. Mit den Geschwistern Augusto und Giorgia Restivo war auch das Team Velo Infanger/IG Radsport Uri im Tessin prominent vertreten.

Augusto Restivo dominierte das Rennen bei den Knaben U15, zusammen mit Lars Emmenegger, VC Kaisten, sowohl in der Disziplin Kriterium am Morgen als auch das Zeitfahren vom Nachmittag. Im Kriterium gewannen beide je drei Wertungssprints, wobei Emmenegger in einem Fotofinish die Schlusswertung mit der doppelten Punktzahl für sich entscheiden konnte und sich damit auch den Sieg sicherte.

Top-Ten-Klassierung im Kriterium für Giorgia Restivo

Im Zeitfahren musste Augusto Restivo des VMC Erstfeld Lars Emmenegger den Vortritt lassen, eroberte sich aber mit einer kämpferischen Leistung wiederum den zweiten Platz. «Besonders das Kriterium war ein cooles Rennen, das Emmenegger und ich fast als ‹Mannschaftszeitfahren› bestritten, wobei nur gerade bei den Sprints jeder für sich um die begehrten Punkte fightete», bilanzierte er das Renngeschehen.

Ausgezeichnet kämpfte im gemischten Fahrerfeld der U15 Kategorie auch Giorgia Restivo, die Schwester von Augusto Restivo. Im Kriterium erreichte sie als Achte gar eine Top-Ten-Klassierung, während im Zeitfahren der 14. Rang realisiert wurde. In beiden Disziplinen war die ebenfalls für den VC Erstfeld im Einsatz stehende Fahrerin die Beste aller Mädchen der Kategorie U15.