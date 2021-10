Radsport Doppelsieg für Urner Geschwister: Giorgia Restivo wird Schweizer Schülermeisterin Giorgia und Augusto Restivo holen sich am Finalrennen um die Schweizer Schülermeisterschaften in Cama den Doppelsieg. Giorgia Restivo gewinnt damit die Gesamtwertung in der Kategorie Mädchen U15.

Unter dem Patronat der Vereinigung Schweizer Radsportschulen konnten in diesem Jahr die meisten der geplanten Rennen um die Schweizer Schülermeisterschaft durchgeführt werden. Die rund zehn Veranstaltungen werden an Radsportorganisationen vergeben, verteilt über die ganze Schweiz. Das Finalrennen fand nun am Wochenende in Cama im Tessin statt, organisiert durch den VC Arbedo Castione.

Die erfolgreichen Urner Radsportler; von links: Augusto Restivo, Nik Birchler und Giorgia Restivo. Bild: PD

Der Rundkurs in Cama führte über 3,08 Kilometer, der von den Fahrerinnen und Fahrern der Kategorie U15 zehnmal zu bewältigen war. Augusto Restivo, Velo Infanger, IG Radsport Uri/VMC Erstfeld, diktierte das Geschehen auf der ganzen Linie und war dann auch bei der Ausmarchung um den Tagessieg an der Spitze präsent. Das von den Bahnrennen gestählte Nachwuchstalent des VMC Erstfeld fuhr seine Gegner im Schlusssprint in Grund und Boden und feierte damit einen überlegenen Sieg, der ihm in der Gesamtwertung zudem den dritten Podestplatz einbrachte.

Leadertrikot seit Beginn der Saison verteidigt

Im gleichen Pulk wie ihr Bruder Augusto kämpfte auch Giorgia Restivo am finalen Anlass in Cama um Titel und Medaillen. Die zurzeit beste Urner Strassenfahrerin im unteren Nachwuchsbereich hatte sich schon zu Beginn der Saison ins Leadertrikot einkleiden lassen und konnte dieses, während des Saisonverlaufs durch Siege oder zweite Plätze, souverän verteidigen. Mit dem 19. Tagesrang, bei dem Giorgia knapp eine Minute auf ihren Bruder einbüsste, war sie einmal mehr mit Abstand das beste Mädchen und holte sich damit den Tagessieg und den Titel einer Schweizer Schülermeisterin 2021. Zu seinem ersten Strassenrennen startete in Cama Nik Birchler, VMC Erstfeld, der das Abenteuer auf dem 12. Platz beendete. Im Feld der 44 teilnehmenden Schweizer Radsportschulen belegt das Team IG Radsport Uri den ausgezeichneten 2. Platz.