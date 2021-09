Radsport Erstfelderin Elena Frei gewinnt Finalrennen in Egg Elena Frei des VMC Erstfeld gewann am vergangenen Sonntag das Finalrennen der MTB Race Series 2021 in Egg. Auch der übrige Nachwuchs der IG Radsport Uri erzielte achtbare Resultate.

Der Nachwuchs der IG Radsport Uri konnte in Egg Potenzial beweisen. Bild: PD

Mit rund 400 Fahrerinnen und Fahrern war das Finalrennen der MTB Race Series 2021, ausgetragen in Egg im Kanton Zürich, ausgezeichnet besetzt. Die Veranstaltung am Fusse des Pfannenstiels war die letzte der sechs Rennen umfassenden Rennserie der Schweiz, die insbesondere beim Nachwuchs grosse Resonanz findet. Da noch nicht alle Entscheidungen um den Sieg in der Gesamtwertung gefallen waren, gab es für die zahlreichen Schaulustigen spannende Fights und packende Duelle zu beobachten. Diese konnten bei idealen Wetterbedingungen und einem trockenen Parcours abgewickelt werden. Die IG Radsport Uri war mit einer stattlichen Anzahl an Nachwuchscracks vor Ort anwesend, die von Ressortleiter Patrick Tresch optimal betreut wurden.

Elena Frei, mit überlegenem Tagessieg

Die stärkste Urner Nachwuchsfahrerin in der Kategorie Mädchen U15 Elena Frei des VMC Erstfeld zeigte einmal mehr ihr grosses Potenzial und liess ihren Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance. Besonders in den schwierigen Passagen der Rennstrecke, wie dem sogenannten «Panhandle Climb» (Pfannenstiel Aufstieg) oder dem «Hartmann Jump», dominierte die Urnerin die Kategorien-Konkurrenz ganz klar.

So kam es zu einer Solovorstellung, mit einem indiskutablen Sieg mit über zwei Minuten Vorsprung auf Joya Bregg, VC Eschenbach, und Timea Reichmuth, RV Wetzikon, welche Siegerin der Gesamtwertung wurde. In der Kategorie Knaben U13 schaffte Tom Furrer des VMC Silenen eine Top-Ten-Klassierung wie auch Elina Tresch, Velo Infanger/IG Radsport Uri, in der gleichen Mädchenkategorie.

Die Top-Ten-Hürde schaffte auch Julian Tresch, während Lian Scheiber und Mattia Frei sie knapp verpassten. Unter besten Fünf fuhren Mara Stalder in der Kategorie U9 Soft Mädchen und Elia Hürlimann in der Kategorie U7 «Pfüderi».