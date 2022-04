Radsport Fabio Püntener fährt in Italien in die Top Ten Am Capoliveri Cup in Elba hat der Urner Weltcupfahrer Fabio Püntener sein bisher bestes internationales Ergebnis der angelaufenen Bikesaison erzielt.

Fabio Püntener hat sich den siebten Rang gesichert. Bild: Armin M. Küstenbrück / PD

Der Capoliveri Legend Cup gehört zur italienischen Bike-Serie «internationali d’Italia Series» und ist in der zweithöchsten Bike-Wertung der HC-Rennen angesiedelt. Der Wettkampf ist am Osterwochenende auf der Ostseite der Insel Elba ausgetragen worden und war insbesondere in der Elite-Kategorie der Herren ausgezeichnet besetzt. Gefahren wurde in dieser Kategorie eine Startrunde, gefolgt von sieben Runden auf einem wunderschön angelegten, aber anspruchsvollen Rundkurs, bei dem eine Fahrzeit von über 90 Minuten angesagt war.

Während das Geschwisterpaar Reto und Linda Indergand bereits sehr gut in die Bike-Saison 2022 gestartet waren, konnte der dritte Urner Weltcupfahrer Fabio Püntener seine in ihn gesetzten Erwartungen noch nicht erfüllen. Grund war ein viraler Infekt, der ihm seit Mitte März zu schaffen machte, und eine Teilnahme am ersten Weltcup-Rennen in Brasilien verunmöglichte. Das vielversprechende Talent aus Silenen in den Diensten des Bike-Team Solothur, hoffte nun auf der Elba zu seiner alten Stärke zurückzufinden.

Alte Kampfkraft kehrte zurück

Nach dem Start in dem von den Italienern dominierten Rennen verflogen tatsächlich die befürchteten frühzeitigen Verkrampfungen beim Urner. Die alte Kampfkraft kehrte zurück, was ihm ein Vordringen vom 20. Platz der Startrunde in die 11 Fahrer umfassende Spitzengruppe ermöglichte. Die Schlussrunde, die er gar schneller zurücklegte als der Sieger Luca Braidot, war schliesslich für das ausgezeichnete Schlussresultat (7.) und damit die erste Top-Ten-Klassierung bei einem hochdotierten MTB-Rennen in dieser Saison verantwortlich. «Ja, es war ein tolles Gefühl, als ich spürte, ich kann mit den Besten dieses Rennens mithalten. Das gibt mir auch Motivation und Zuversicht für die kommenden Aufgaben dieser ja noch jungen Saison», gab der sichtlich aufgestellte und zufriedene Fabio Püntener zu Protokoll.