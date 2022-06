Radsport Fabio Püntener meldet sich mit einem Soloritt zurück An den Urner Rad-Strassenmeisterschaften in Amsteg brillierten Fabio Püntener und Elena Frei mit überlegen herausgefahrenen Siegen.

Fabio Püntener holte sich den Kantonalmeistertitel im Strassenrennen. Bild: Urs Hanhart (Amsteg, 1. Juni 2022)

Beim kürzlich am Auffahrtstag zum 67. Mal ausgetragenen Rad-Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen war Fabio Püntener noch der grosse Abwesende. Der 22-jährige Silener zog sich wenige Tage vor dem Klassiker bei einem Trainingssturz im Tessin eine Prellung im Rippenbereich zu und musste daraufhin die Teilnahme an seinem Heimrennen schweren Herzens absagen. Sehr bitter für ihn, gehörte er doch zu den Podestanwärtern.

Immerhin erholte sich der talentierte Mountainbike-Spezialist erstaunlich schnell von dieser Blessur. Am vergangenen Wochenende stand er bereits wieder am Start und belegte an der erstmals durchgeführten Shorttrack-Schweizer-Meisterschaft in Lugano im Eliterennen den sehr guten 8. Platz.

35 Sekunden Vorsprung

Am Mittwoch nun meldete sich Püntener auch in heimischen Gefilden eindrücklich zurück. An den im Rahmen des Energie-Uri-Cups bei regnerischen Bedingungen ausgetragenen Urner Kantonalmeisterschaften im Strassenrennen fuhr er die Konkurrenz richtiggehend in Grund und Boden. Auf dem Programm stand für die Kategorien Elite, U23 und Amateure ein Kriterium über 35 Runden mit einer Gesamtdistanz von 27,6 Kilometern. Bei jeder fünften Zieldurchfahrt gab es einen Punktesprint.

Zunächst sah es nach einem spannenden Rennverlauf aus, weil nach drei Wertungen noch vier Akteure ganz nahe beisammen lagen. Aber kurz vor Rennhälfte entschied sich Püntener für die Flucht nach vorne. Mit einem veritablen Schmetterantritt verabschiedete er sich aus dem Feld. Zunächst konnte er nur wenige Sekunden Vorsprung herausfahren, weil die Verfolger gut harmonierten und gemeinsam versuchten, die Lücke wieder zu schliessen. Doch der Ausreisser hielt dagegen und vergrösserte den Abstand auf dem fast topfebenen Kurs kontinuierlich bis auf letztlich 35 Sekunden.

Auf seinem fulminanten Soloritt graste Püntener, der für das Biketeam Solothurn in die Pedale tritt, bei den restlichen vier Wertungen jeweils das Punktemaximum ab. Damit holte er sich in überlegener Manier den Kantonalmeistertitel. Silber und Bronze gingen an die beiden Silener Nik Küttel und Silvan Gisler von der IG-Radsport Uri. Knapp neben dem Podest landete Patrik Tresch, der den Energie-Uri-Cup bislang dominiert hatte.

Nächste Meisterschaft in Leysin

Für den neuen Urner Strassenchampion Püntener steht am kommenden Wochenende bereits das nächst Highlight an. Er startet an der Cross-Country-Schweizer-Meisterschaft in Leysin und hat in der aktuellen Verfassung sicherlich gute Chancen, eine Top-Ten-Platzierung herauszufahren.

Bei den Frauen nahmen nur zwei Fahrerinnen der IG Radsport Uri teil. Die 18-jährige Silenerin Delia Da Macogno entschied das Duell gegen ihre um ein Jahr jüngere Vereinskollegin Aline Epp deutlich für sich.

Starker Auftritt von Elena Frei

Im Kriterium der U15-Kategorie über 20 Runden (rund 16 Kilometer), zu dem die Mädchen und Knaben gemeinsam starteten, aber getrennt klassiert wurden, sorgte Elena Frei einmal mehr für Furore. Die talentierte Erstfelderin, die in der kalten Jahreszeit jeweils auch im Langlauf auf nationaler Ebene ganz vorne mitmischt, sahnte bei allen fünf Wertungen das Punktemaximum ab. Selbst die gleichaltrigen Knaben hatten keine Chance, der sprintstarken Athletin Paroli zu bieten. Frei riss sich die Goldmedaille völlig unangefochten mit 36 Zählern unter den Nagel.

Chris Furrer heimste als bester männlicher Fahrer 21 Punkte ein. Überfliegerin Frei hat in dieser Saison ein grosses Ziel vor Augen, wie sie verriet: «Ich möchte mir an der MTB-Nachwuchs-Europameisterschaft einen Podestplatz sichern. Mein Mindestziel ist der Vorstoss unter die besten Zehn.»