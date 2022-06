Radsport Handicap-Format sorgt für packende Rennen in Amsteg Beim letzten Abendrennen stellten Elena Frei und Patrick Tresch ihre Sonderklasse nochmals ganz eindrücklich unter Beweis.

Zum Abschluss der fünfteiligen Abendrennserie im Rahmen des Energie-Uri-Cups wählten die Organisatoren ein ganz besonderes Format, das früher oft bei Velorennen angewendet wurde. Das Amateurfeld startete jeweils mit einem zeitlichen Vorsprung auf das Elite-Peloton. Damit wurde quasi künstlich zusätzliche Spannung erzeugt. In Amsteg durfte am Mittwoch jeweils der Gesamtletzte der jeweiligen Kategorie als Erster zum Mountainbike-Rennen starten. Danach folgte im Zehn-Sekunden-Takt der Zweitletzte, der Drittletzte und so weiter. Dadurch mussten die Gesamtführenden, die zuletzt loslegen durften, zum Teil einen gigantischen künstlichen Rückstand wettmachen, um zur Spitze vorzustossen. Diese Formel brachte viel Pfeffer in die Wettkämpfe.

Elena Frei zeigte im Handicap-Rennen der U15-Kategorie eine fulminante Aufholjagd. Bild: Urs Hanhart (Amsteg, 8. Juni 2022)

Im Rennen der U13- und U15-Kategorie über zehn Runden (acht Kilometer) startete Gesamtleaderin Elena Frei mit einem Handicap von fast zwei Minuten auf jene Akteure, die zuerst losgefahren waren. Die Dominatorin der ersten vier Abendrennen nahm die Herausforderung an und lancierte eine sensationelle Aufholjagd. Sie wuchtete im strömenden Regen wie eine Überfliegerin über den Parcours und machte sukzessive Position um Position gut. Nach zwei Dritteln der Strecke hatte sie es schliesslich geschafft. Frei übernahm die Führung und verteidigte diese bis zum Schluss erfolgreich. Wenige Tage nach dem Gewinn der Bronzemedaille an der Mountainbike-Schweizer-Meisterschaft in Leysin gab das 14-jährige Ausnahmetalent somit eine weitere Kostprobe ihres grossen Könnens ab.

Einen ähnlichen Parforceritt wie Frei lieferte Patrick Tresch im über rund 15 Kilometer führenden Rennen der Kategorien U23, Amateure, Elite und Masters ab. Der 39-jährige Routinier aus Silenen startete als Letzter, zog unwiderstehlich an allen Konkurrenten vorbei und gewann schliesslich mit einem komfortablen Vorsprung von 42 Sekunden auf seinen Vereinskollegen Silvan Gisler. Tresch holte im Rahmen der Abendrennen drei Tagessiege, womit er in der Gesamtwertung überlegen siegte. Bei den Frauen war am Finalabend keine Fahrerin mehr am Start. Als Gesamtsiegerin durfte sich die 17-jährige Silenerin Aline Epp feiern lassen.

Eine Stimmung wie zu Vor-Corona-Zeiten

Vor der Ehrung der Gesamtbesten in den verschiedenen Kategorien zog OK-Chef Markus Inderbitzin, der auch den für die Organisation zuständigen SRB Uri präsidiert, ein alles in allem positives Fazit. Er betonte: «In erster Linie sind wir froh, dass wir die Abendrennen wieder im gewohnten Rahmen durchführen konnten», so Inderbitzin.

«Die Ambiance war viel besser als im Vorjahr, als es noch coronabedingte Einschränkungen gab, insbesondere auch in Bezug auf die Festwirtschaft. Ich würde sagen, die Stimmung war sogar super.»

Ein kleiner Wermutstropfen war für Inderbitzin, dass die Beteiligung ab den Kategorien U17 aufwärts etwas zu wünschen übrig liess. Dieses Manko wurde jedoch durch eindrückliche Felder in den Schüler- und Jugendkategorien kompensiert, wobei ein Grossteil der Teilnehmenden für die IG Radsport Uri an den Start ging. Das erklärte Ziel, mit dieser Veranstaltung den Nachwuchs zu fördern, wurde jedenfalls erreicht. Wettertechnisch war die diesjährige Rennserie etwas durchzogen. Während an den ersten drei Abenden perfekte Bedingungen herrschten, hatten die Rennfahrer an den letzten beiden Events mit der nasskalten Witterung zu kämpfen. Gemäss Inderbitzin stehen die Chancen gut, dass es im nächsten Jahr eine weitere Auflage des Energie-Uri-Cups geben wird. Er ist zuversichtlich, dass der Hauptsponsor (EWA – Energie Uri) den Anlass weiterhin unterstützt.