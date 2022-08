Radsport Licht und Schatten für die Urner Biker an der WM An den vergangenen Bike-Weltmeisterschaften in Les Gets, Frankreich, feierte Nino Schurter im Cross-Country seinen zehnten Weltmeistertitel. Linda Indergand erfüllte die eigenen Erwartungen nicht ganz. Sven Gerig hingegen feierte bei seinem ersten grossen internationalen Einsatz einen guten Einstand.

Les Gets, im Département Haute-Savoie nahe der französischen Grenze zur Schweiz, war vergangene Woche vom 24. bis 28. August Schauplatz der Welttitelkämpfe im Biken, und das in allen Disziplinen wie Downhill, Shorttrack und Cross-Country. Die letzte WM in diesem vom mächtigen Mont-Blanc-Gebirge dominierten Gebiet war im Jahre 2004 und wurde 2019 – nach 15-jähriger Auszeit – von der UCI wieder in den Weltcup aufgenommen.

Für die Rückkehr in den Weltcup wurde in Les Gents eine völlig neue XCO-Strecke gebaut, in die auch die berüchtigten «Steingarten» und weitere technisch schwierige Abschnitte eingebaut wurden.

Sven Gerig mit imposanter Aufholjagd

Sven Gerig, für das Swiss Team in Les Gets unterwegs. Bild: PD

Aufgrund seiner ausgezeichneten Saisonresultate wurde Sven Gerig, VMC Erstfeld, von Swiss Cycling ins Team der Junioren-Nationalmannschaft aufgeboten und war somit ein Teil vom Swiss Team, dem bei den Elite-Frauen auch Linda Indergand angehörte. Die Junioren hatten am Donnerstag zu ihrem Wettkampf anzutreten und konnten bei guten äusseren Bedingungen ihre Fights um Titel und Medaillen austragen. Ein komplett verpatzter Start spülte Sven Gerig in die Regionen, wo meist grosses Gerangel mit dazugehörenden Wartezeiten und mitunter auch Laufpartien in Kauf genommen werden müssen.

Nach dieser Phase gab es die nötige «Luft» für den Urner, die er dann, gepaart mit seinem grossen Kämpferherz, zu einer imposanten Aufholjagd nutzte. Dabei kamen ihm die zwei grossen Anstiege entgegen, wo er seine gute Form samt den vorhandenen Kletterqualitäten ausspielen konnte. Der 18. Platz war schliesslich der verdiente Lohn für den Kraftakt, der ihm intern sogar den dritten Rang einbrachte. Die selbstkritische Analyse der Urner Nachwuchshoffnung:

«Abgesehen vom Start bin ich mit meinem Rennen zufrieden, habe aber durch den verpatzten Start eine mögliche Top-Ten-Klassierung vergeben.»

Dem Ruf als Schnellstarterin machte Linda Indergand auch in Les Gents alle Ehre, als sie sowohl im Shorttrack vom Freitag als auch im Hauptrennen vom Sonntag jeweils an der Spitze der Elite-Frauen in die Wettkämpfe startete. Der 11. Platz im Sprintrennen vom Freitag nährte dann auch die Hoffnung auf eine vordere Klassierung beim Cross-Country vom Sonntag. Und tatsächlich sahen die angereisten Fans, die mit grossen Urner Fahnen viel Farbe auch in die Fernsehübertragung brachten, Linda Indergand an der Spitze des Feldes auftauchen. Doch der Parcours in Les Gets mit dem langen Anstieg, dem längsten in der laufenden Saison überhaupt, zählt nicht unbedingt zu den Lieblingsstrecken von Linda Indergand. So entfernte sich die einzige Urner WM-Teilnehmerin (Reto Indergand und Fabio Püntener hatten sich nicht qualifiziert) im Verlauf des Rennens immer etwas weiter von der Spitze.

Linda Indergand meistert die technischen Schwierigkeiten mit Bravour. Bild: PD

Pech für Linda Indergand

In der zweitletzten Runde musste Indergand wegen einem Raddefekt gar noch die Techzone aufsuchen und erreichte so den für sie etwas enttäuschenden 18. Schlussrang. Linda Indergand zieht Bilanz.

«Ohne den Defekt wäre der angestrebte 15. Platz möglich gewesen, aber bei Welttitelkämpfen zählen eh nur die Medaillen, und von denen war ich ein ganz schönes Stück weit entfernt.»

Schlimmer erwischte es die dritte Urner WM-Fahrerin, die Downhillerin Delia Da Mocogno, VMC Silenen. Da Mocogno, die in der letzten Saison mit überraschenden Resultaten in der Downhillszene für Furore sorgte, stürzte in ihrem dritten Trainingslauf schwer und brach sich dabei die Schulter, was natürlich das Aus für die Konkurrenz um die Medaillenvergabe bedeutete.