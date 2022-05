Radsport Linda Indergand fährt zum Weltcup-Auftakt in die Top Ten Linda Indergand fuhr zum Auftakt des Weltcups in Nove Mesto beim Short Track am Freitagabend auf den 7. Platz. Reto Indergand beeindruckte mit einer imposanten Aufholjagd.

Nach dem Weltcup von Albstadt ging die Reise der Urner Weltcup-Biker direkt ins tschechische Nove Mesto, zur dritten Weltcup-Veranstaltung dieser Saison. Die Rennen begannen am Freitagabend mit dem Short Track, dem schnellen Wettbewerb mit Vergabe der besten 24 Startplätze für das sonntägliche Cross-Country-Rennen. Der schnelle Kurs mit Start und Ziel im Biathlonstadion von Nove Mesto verlangte von den Fahrerinnen und Fahrer alles ab, dazu erschwerte ein starker Gegenwind auf der Zielgeraden die Aufgabe zusätzlich.

Reto Indergand auf seiner imposanten Aufholjagd. Bild: Michael Cerveny/ PD

Im Damenrennen blieb das Feld denn auch bis drei Runden vor Schluss zusammen, ehe die Australierin Rebecca McConnell die Initiative ergriff und mit einem trockenen Antritt das Feld auseinanderriss. Linda Indergand war zusammen mit drei weiteren Schweizerinnen im sieben Frauen starken Pulk, die der Ausreisserin folgen konnte. In einem Hitchcock-Finale gewann die Schweizerin Jolanda Neff vor McConnell, während Linda Indergand den 7. Platz verteidigen konnte.

«Ein Überdrehen hätte fatale Folgen gehabt»

Das Elitefeld der Frauen beim Cross-Country Rennen vom Sonntag dominierte einmal mehr die Australierin Rebecca McConnell, welche die Weltcup-Gesamtsiegerin vom Vorjahr, Loana Lecomte (FRA), und die Schwedin Jenny Rissveds auf die Plätze verwies. Linda Indergand sprintete beim Start aus der ersten Startreihe an die Spitze, um als Erste in die Abfahrt einbiegen zu können. Dieser Kraftakt und der Effort beim Short Track, als sie eine Lücke zur Spitze zufahren musste, waren vermutlich ein bisschen zu viel des Guten. «Ich musste etwas zurückschalten, um nicht zu überdrehen, was auf dieser schnellen Strecke fatale Folgen gehabt hätte. Den eingeschlagenen Rhythmus konnte ich dann halten, aus dem der gute 15. Platz resultierte», so die Analyse der Urner Spitzenbikerin.

Bei der Herren Elite siegte der Olympiasieger von Tokyo Thomas Pidcock (GBR), der den Rumänen Vlad Dascalu nach einem Zielfoto-Sprint niederrang. Unglaubliches leistete der Schweizer Nino Schurter, der nach einem Radwechsel das Feld von hinten aufrollte, und als Dritter gar noch einen Podestplatz erreichte. Reto Indergand verpasste am Freitag den Einzug unter die besten 24 Fahrer, was ihm für den Cross-Country-Wettbewerb eine schlechte Startposition einbrachte. Mit grossem Einsatz startete Indergand dort wie Nino Schurter zu einer eindrücklichen Aufholjagd, die ihn bis auf den 20. Schlussrang brachte, das beste Resultat im diesjährigen Weltcup. «Mit dem Resultat bin ich nicht ganz zufrieden denn die Form stimmt, und mit einer besseren Startposition wäre ein Platz unter den Top 15 möglich gewesen», rapportierte Indergand nach dem Rennen.

Gar nicht starten durfte der dritte Urner Weltcupfahrer Fabio Püntener, der im Verlauf der Woche positiv auf Corona getestet wurde und somit für einige Tage seine sportlichen Tätigkeiten unterbrechen muss.