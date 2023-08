Radsport Lorena Leu belegt am Elite-Strassenrennen in Belgien den 52. Rang Die Urner Radrennfahrerin hat ihren ersten Auslandeinsatz hinter sich.

Lorena Leu Bild: zvg

Lorena Leu vom VMC Erstfeld hat mit dem «Solar Rose Racing Woman Team» am internationalen Elite-Strassenrennnen im belgischen Kortrijk teilnehmen können. Das Rennen war mit 150 Fahrerinnen sehr stark besetzt und führte auf einem engen Stadtkurs mit viel Auf und Ab über sechs Runden, total 126 Kilometer.

Für Lorena Leu war es der erste Einsatz im Ausland mit dem «Solar Rose Racing Team» und die Verständigung mit Funk und Kopfhörer mit dem Team und der Rennleitung war auch neu für sie. Das Rennen wurde mit einem Schnitt von 39,88 Stundenkilometern sehr schnell gefahren und es gewann letztlich Daria Pikulik aus Polen vor Julie De Wilde aus Belgien und Valentine Fortin aus Frankreich.

Beste des Teams

Leu spurtete im Hauptfeld als Beste ihres Teams auf den 52. Rang. Mit diesem Resultat waren sie, die noch immer in der U23-Kategorie lizenziert ist, und auch ihr Team zufrieden. Es ist noch einmal ein grosser Schritt von den U23-Fahrerinnen zu den Elitefrauen, wo die meisten bereits schon als Profis in einem Team fahren. Weiter stehen noch eine Rundfahrt in Holland und ein Rennen am internationalen Frauencup in der Schweiz auf dem Programm von Lorena Leu und ihrem Team.