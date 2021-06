Radsport Mara Stadler fährt aufs Podest Die jüngste Garde der IG Radsport Uri betätigte sich erfolgreich am ersten Rennen der MTB Race Series in Hittnau.

Die Urner Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer, betreut durch Benjamin Walker. Bild: PD

Das erste Rennen der neu lancierten MTB Race Series in Schwändi musste coronabedingt noch abgesagt werden. Nun konnte am Sonntag in Hittnau die Nachwuchsserie (früher EKZ-Cup) ihren Betrieb aber aufnehmen und den ersten Wettbewerb bei ausgezeichneten äusseren Bedingungen in Hittnau starten. Die Felder waren in den Kids-Kategorien ausgezeichnet besetzt, obwohl die Schweizer Elite und der fortgeschrittene Nachwuchs am Swiss Cup in Savognin im Einsatz stand. Die IG Radsport Uri war mit einer stattlichen Anzahl Fahrerinnen und Fahrer in Hittnau vertreten, bestens betreut durch ihren Trainer Benjamin Walker.



Etliche der hoffnungsvollen Urner Nachwuchsbiker hatten ihre ersten persönlichen Rennerlebnisse an den diesjährigen Abendrennen um den Energie Uri Cup 2021. Die dort gemachten Erfahrungen kamen nun in einem nationalen Vergleich zum Tragen, und die erzielten Ergebnisse durften sich jederzeit sehen lassen. So gelang Mara Stalder, Velo Infanger/IG Radsport Uri, mit dem 3. Platz in der Kategorie Soft Mädchen schon der Sprung aufs Podest. Top-Ten-Plätze erreichten bei den Cross Knaben Julian Tresch (6.) und Mattia Frei, der sich den 7. Rang erkämpfte.

Spitzenplatze waren bei den Knaben hart umkämpft

Ebenfalls eine Klassierung unter den besten zehn Fahrerinnen erreichte Elina Tresch in der Kategorie Rock Mädchen U13. In der gleichen Kategorie Knaben war das Feld sehr stark besetzt und es wurde mit Haken und Ösen um Spitzenplätze «gefightet». Tom und Chris Furrer hielten sich in dem Pulk prächtig und wurden mit den Rängen 14. (Tom) und 16. (Chris) für ihren Einsatz belohnt.