Radsport Saisonauftakt für Urner Biker Sven Gerig und Linda Indergand geglückt Mit einem 2. und einem 4. Rang sind die beiden Urner Radsportler erfolgreich in die neue Saison gestartet.

Während die Skiasse am vergangenen Wochenende ihre Weltcupsaison beendet haben, konnten die Mountainbikerinnen und -biker ihre Saison mit dem «CIC Cup» in Gränichen AG eröffnen. In allen Kategorien waren grosse Teilnehmerfelder zu verzeichnen. Qualitativ stach dasjenige Feld der Elite-Damen am meisten hervor. Mit der Olympiasiegerin Jolanda Neff, der aktuellen Weltnummer 1 Alexandra Keller, der Team-Zeitfahrweltmeisterin Nicole Koller sowie Linda Indergand war von Anfang an klar, dass die vielen Zuschauer hochkarätigen Bikesport zu sehen bekommen würden.

Linda Indergand vor der späteren Siegerin Alexandra Keller. Bild: PD

Gleich zu Beginn des Rennens war es die U23-Schweizermeisterin Ronja Blöchlinger, die das Tempo bestimmte. Das war derart hoch, dass sich schon in dieser Anfangsphase eine grössere Gruppe vom Rest des Feldes absetzten konnte. Dann waren es Linda Indergand und Jolanda Neff, die ganz vorne die Pace bestimmten.

In der vierten Runde ergriff dann Alexandra Keller die Initiative und setzte sich gleich von ihren Mitstreiterinnen ab. Sie durfte ihren ersten Saisonsieg feiern. Dahinter wurde es um die nächsten Podestplätze spannend. In der vorletzten Runde vermochte Linda Indergand einer Tempoverschärfung von Nicole Koller und Jolanda Neff nicht mehr zu folgen. Mit dem sehr guten 4. Rang ist auch ihr der Saisonauftakt auf heimischen Boden gut geglückt.

Sven Gerig fährt auf 2. Rang

Letztes Jahr noch bei den Junioren startberechtigt, musste Sven Gerig auf diese Saison hin «altershalber» zu den Amateuren/Masters wechseln. Dies schien ihn aber überhaupt nicht zu beeindrucken. Im Gegenteil: Schon die allerersten Attacken ging er mit und konnte sich so schon früh mit einer kleinen Gruppe absetzen. Diese verkleinerte sich von Runde zu Runde, sodass vor der letzten Runde nur noch Sven Gerig und Romano Püntener als Sieger infrage kamen. Letzlich war es der Lichtensteiner Püntener, der den Urner Gerig knapp bezwingen konnte. Auf dem 31. Rang klassierte sich der zweite Urner in diesem Feld, Marco Bissig. Das Rennen der Elite-Herren wurde von Luca Schwarzbauer vor Mathias Flückiger gewonnen. (pd/lur)