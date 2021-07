Radsport Silener Nachwuchstalent holt sich den Schweizer Meistertitel Delia Da Mocogno hat sich an den Schweizer Meisterschaften in ihrer Kategorie U19 die Goldmedaille geholt. Aber auch in der Gesamtwertung überzeugte die junge Urnerin.

Delia Da Mocogno strahlt. Bild: PD

In Leysin im Kanton Waadt machte die Hot-Trails-Serie ihren dritten Tourstopp, in diesen wurden denn auch gleichzeitig die Landesmeisterschaften der Biker (Disziplin Downhill) integriert. Die anspruchsvolle Strecke mit Start auf 1841 Metern verlangte von den Akteuren alles ab, insbesondere was Mut und Draufgängertum anbelangte. Das Urner Velounternehmen Gisler Bikewelt war ebenfalls mit einem Team ins Waadtland gereist und machte in dieser, im Kanton Uri weniger bekannten, Bike-Disziplin eine ausgezeichnete Figur. In der Kategorie Männer Open fuhr Renato Bucher, Bikewelt Factory Racing Team, auf den sehr guten 7. Platz, während sein Teamkollege Fabian Gisler als 17. ebenfalls noch eine Top-20-Klassierung erreichte.

Gespannt war man natürlich auf die Dritte im Bunde, Delia Da Mocogno, die als Nachwuchshoffnung im Team Infanger/IG Radsport Uri in dieser Saison bereits grosse Erfolge feiern durfte. Das Talent aus Silenen ging mit viel Mut an die, auch für sie nicht alltägliche Herausforderung heran, und brillierte mit einer beeindruckenden Fahrt, die ihr in der Kategorie Women U19 den Schweizer Meistertitel einbrachte. Diese grossartige Leistung reichte in der Hauptkategorie Elite Frauen für den 5. Platz, wobei die Bikewelt-Angestellte nur 44 Sekunden auf die amtierende Weltmeisterin Camille Balanche verlor. Dieser Titel ist sicher ein Glanzpunkt im persönlichen Palmarès der Sportlerin, aber auch der erfolgsverwöhnte VMC Silenen/IG Radsport Uri dürfte sich über den bis dahin einmaligen Titel einer Downhill-Schweizer-Meisterin gefreut haben.