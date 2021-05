Radsport Uri Podestplätze für Urner Nachwuchs Das Geschwisterpaar Augusto und Giorgia Restivo zeigten im Rennen im Tessin ihr Können und holten sich Podestplätze.

Augusto und Giorgia Restivo auf dem Podest. Bild: PD

Im zweiten Rennen der Kids-Tour «Circuito di Lumino», einer Rennserie für den Strassenfahrer-Nachwuchs, brillierte wiederum das Geschwisterpaar Augusto und Giorgia Restivo. Die hoffnungsvollen Nachwuchsfahrer des VMC Erstfeld bestritten das Rennen im Anschluss an das Trainingslager des SRB Uri, bei dem sich der gesamte Nachwuchs der IG Radsport Uri auf die kommenden Rennen der bereits angelaufenen Saison den letzten Schliff holte.

Das Rennen, organisiert vom VC Arbedo-Castione, konnte bei guten, wenn auch etwas windigen Bedingungen gefahren werden. Augusto Restivo, in dieser Saison bereits schon einmal zuoberst auf dem Podest, strebte auch in Lumino den Sieg an, musste dort aber ganz knapp dem Walliser Romeo Silian den Vortritt lassen. Auch Giorgia Restivo fuhr im Feld der U15 Kategorie – Mädchen und Knaben sind zusammen unterwegs – wie immer aktiv vorne mit, wurde aber für einmal von Isabel Moya, VC Lugano auf den zweiten Podestplatz verwiesen. Die Veranstaltung im Tessin kommt auch in die Wertung der Schweizer Schülermeisterschaften, wo Giorgia Restivo in der Kategorie Mädchen U15 den 1. Platz der Gesamtzwischenwertung verteidigen konnte.