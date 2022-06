Radsport Urner erobern Medaillen und Podestplätze in Leysin An den Schweizer Meisterschaften im waadtländischen Leysin überzeugten die Urner an allen Fronten. Linda Indergand holte sich neben dem Short Track auch die Silbermedaille im Cross-Country.

Nach den Short-Track-Schweizer Meisterschaften vom vergangenen Wochenende in Lugano wurden wiederum im Ramen des «Proffix Swiss Bike Cups» die Titelkämpfe im Cross-Country ausgetragen. Der Austragungsort Leysin VD konnte für ein mehrjähriges Engagement im Rahmen des «Swiss Bike Cups» gewonnen werden, und als Einstand wurde den Organisatoren um den Ski- und Bike-Club Leysin gleich die Schweizer Meisterschaften übertragen.

Im Feld der Frauen waren alle Schweizer Spitzenfahrerinnen am Start, und sie waren es auch, die Renngeschichte schrieben und die Medaillen unter sich ausmachten. Die schweren Gewitter, die über das Waadtland hinwegzogen, beeinflussten auch die Rennen in Leysin, denn das Terrain wurde immer rutschiger und es entwickelte sich eine eigentliche Schlammschlacht. Schon früh aus der Entscheidung genommen wurde die Topfavoritin Jolanda Neff, die Stürze und Materialprobleme zu beklagen hatte.

Strahlende Medaillengewinnerinnen mit Linda Indergand auf dem zweiten Platz (links). Bild: Armin M. Küstenbrück/PD

Im Dreikampf zwischen Alessandra Keller, Linda Indergand und Sina Frei hatte schliesslich die Nidwaldnerin Keller die Nase vorn, als sie sich in der letzten Runde mit einer Tempoverschärfung absetzte und knapp vor Linda Indergand den Titel samt Goldmedaille sicherte. «Ich musste immer wieder Lücken zu Alessandra Keller schliessen, die von Beginn weg ein horrendes Tempo gefahren ist. Deshalb haben mir vielleicht die wenigen Körner gefehlt, um den ganz grossen Coup zu landen. Aber ich glaube, ich habe Silber gewonnen und nicht Gold verloren», meinte eine sichtlich zufriedene Linda Indergand. Zufrieden sein durften auch die beiden Urner Juniorinnen Delia Da Mocogno und Aline Epp, die sich auf dem «Schlammparcours» abmühten und die Plätze 11 und 13 belegten.

Sven Gerig überrascht mit Vizemeistertitel

Für ein weiteres grosses Highlight aus Urner Sicht sorgte Sven Gerig, VMC Erstfeld, mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Junioren. Der Urner Gymnasiast, der zurzeit auch mit der Maturaarbeit beschäftigt ist, etablierte sich vom Start weg an der Spitze des Feldes und verlor nur durch einen Sturz den Kontakt zum Hauptfavoriten Jan Christen, der sich schliesslich auch den Titel holte. «Heute ist mir alles aufgegangen und ich konnte meine gute Form unter Beweis stellen, die mich so auf den zweiten Podestplatz brachte», sagte der Junior nach der Siegerehrung.

Sven Gerig (links) mit der Silbermedaille. Bild: PD

Ein grosser Tag war es auch für Reto Indergand, der zum ersten Mal in der Elitekategorie das «Fünfer-Podest» besteigen konnte. Seine geschickt dosierte Fahrweise brachte ihn noch vor den hochfavorisierten Filippo Colombo und Lars Forster auf den fünften Platz und damit auf das im Mountainbike erweiterte Podest. Fabio Püntener konnte, gemäss seinen eigenen Angaben, nicht seine gewohnte Leistung abrufen, da er immer noch Nachwehen von Corona und seiner Sturzverletzung spürte. Mit einer Medaille im Gepäck reiste dafür Patrick Tresch, der bei den Masters den dritten Platz herausfuhr, zurück in den Kanton Uri, und Christian Zberg, der zudem den Nachwuchs betreute, freute sich über seinen fünften Rang in der Kategorie Fun Masters.

Elena Frei wurde mit dem dritten Podestplatz in der Kategorie Mega Mädchen ihrer Reputation als beste Urner Nachwuchsfahrerin vollauf gerecht, und auch Julian Tresch holte sich bei den Cross Knaben eine Top-Ten-Klassierung.