Radsport Urner Nachwuchs holt sich den kompletten Medaillensatz Der IG Radsport Uri feiert bei den Radrennen in Gippingen. Chris Furrer stieg dabei zuoberst aufs Podest und feierte damit seinen ersten Sieg an einer nationalen Veranstaltung.

Am Wochenende vom 5. und 7. Juni ging in Gippingen der Grosse Preis des Kantons Aargau, ein absoluter Schweizer Radklassiker, über die Bühne. Dieser wurde im Jahr 2006 vom erfolgreichen Urner Radprofi Beat Zberg gewonnen. Zberg fiel auch die Ehre zu, zusammen mit «Bergfloh» Beat Breu, das Hauptrennen vom Samstag, das vom Fernsehen in der gesamten Länge übertragen wurde, zu kommentieren.

Auf den Spuren der grossen Urner Vorbilder; von links: Giorgia und Augusto Restivo sowie Chris und Tom Furrer. Bild: PD

Der Sonntag gehörte dann dem Nachwuchs, der ein Rennen und einen Geschicklichkeitsparcours zu bewältigen hatte. Die erzielten Resultate zählen denn auch zur Gesamtwertung der Schweizer Schülermeisterschaften. Der Nachwuchs der IG Radsport Uri brillierte dabei mit ausgezeichneten Ergebnissen.

Fahrer müssen auch Geschicklichkeitsparcours absolvieren



Die Schweizer Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer der U13/U15-Kategorien hatten in dieser Saison erstmalig nebst dem Strassenrennen einen Geschicklichkeitsparcours zu absolvieren. Im Rennen der U13-Knaben meisterten die Zwillinge Chris und Tom Furrer, VMC Silenen, im Spurt eine 6-köpfige Spitzengruppe. Chris setzte mit einem fehlerlosen Parcours noch einen drauf, gewann damit die Gesamtwertung und konnte damit gleich noch seinen ersten nationalen Sieg feiern. Tom Furrer patzte etwas auf dem Parcours und verpasste dabei knapp als Vierter den angestrebten Podestplatz.

In der Kategorie U15 lieferten die Geschwister Giorgia und Augusto Restivo, VMC Erstfeld, die schon fast obligaten Spitzenresultate ab. Giorgia eroberte den zweiten Gesamtplatz und konnte mit diesem Ergebnis den Vorsprung als Führende in der Meisterschaftsgesamtwertung weiter ausbauen. Augusto brillierte mit einem 6. Rang im Strassenrennen, holte sich dann mit einer grandiosen Performance auf dem Geschicklichkeitsparcours den 3. Podestplatz an diesem prestigeträchtigen Rennen.