Radsport Urner Nachwuchs in Uster auf dem Podest Am vergangenen Wochenende war Uster Austragungsort der vierten Veranstaltung im Rahmen der Bike World Race Series, der einzigartigen Schweizer Rennserie, die in erster Linie dem Bike-Nachwuchs vorbehalten ist. Die Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer der IG Radsport Uri wussten durchwegs zu überzeugen.

Der hoffnungsvolle Nachwuchs der IG Radsport Uri mit den beiden Leiterinnen Myriam Bissig (links) und Janine Herger (rechts). Bild: PD

Über 400 Kinder aus der gesamten Schweiz tummelten sich am vergangenen Sonntag auf den Rennstrecken im Race-Zentrum der Reitsportanlage in der Stadt Uster. Der Anlass war die vierte Veranstaltung unter dem neuen Patronat von Bike World und mustergültig organisiert durch den VC Volketswil. Die Rennstrecken wurden dem Anforderungsprofil der rund zehn Kategorien angepasst und betrugen von einem Kilometer (Pfüderi) bis zu 20 Kilometern für die leistungsstärksten Teilnehmenden. Das 15-köpfige Team von Velo Infanger/IG Radsport Uri wurde bestens betreut durch die beiden Leiterinnen Janine Herger und Myriam Bissig.

Podestplätze und Top-Ten-Klassierungen für die Urner

Die herrschende Hitze schien den beteiligten IG-Fahrerinnen und -Fahrern nicht viel auszumachen, denn in fast allen Kategorien gab es Spitzenergebnisse aus dem Velo-Infanger-Team zu vermelden. Aufs Podest schaffte es einmal mehr das Aushängeschild des VMC Erstfeld, Elena Frei, die in der Kategorie Mega Mädchen im Einsatz stand. Mit einem fast zugeschwollenen Auge in Folge eines Bienenstichs zeigte sie in der letzten Runde ihr gesamtes Können und fuhr in einem packenden Final auf den 3. Platz.

Eine Top-Ten-Klassierung (7. Rang) holte sich in der gleichen Kategorie auch ihre Klubkollegin Jill Nietlisbach. In der Kategorie Cross Knaben (U11) entwickelt sich der IG-Fahrer Julian Tresch immer mehr zu einem sicheren Wert für Resultate, die für einen Podestplatz reichen. Auch in Uster liess er sich für den erkämpften dritten Podestplatz feiern. Lian Scheiber fuhr in der gleichen Kategorie auf den sehr guten 6. Rang. Unter die besten zehn schafften es in den jüngsten Kategorien Lena Kieliger (7. Soft Mädchen) und Jona Stalder, die bei den Pfüderi (Mädchen U7) den 5. Platz belegte. Vom Pech verfolgt waren hingegen Elia Stalder und Elina Tresch, die das Rennen wegen Bienenattacken aufgeben mussten.