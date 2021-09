Radsport Urner Nachwuchstalente zeigen in Lugano starke Leistungen – Aline Epp wird trotz Sturz Fünfte Am Swiss Bike Cup in Lugano, ausgetragen am vergangenen Wochenende glänzte Elena Frei, IG Radsport Uri/VMC Erstfeld, mit einem tollen zweiten Platz. Auch die restliche Urner Nachwuchstruppe war im Tessin erfolgreich.

Es war ein erhebendes Gefühl für die Nachwuchscrew der IG Radsport Uri, den gleichen Parcours wie ihr grosses Vorbild Linda Indergand oder U23-Fahrer Fabio Püntener zu bewältigen und sich damit auf die Spuren der Urner Weltcup-Fahrer zu begeben. Dieser Tatsache zeigten sich die Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer bewusst und lieferten, bestens betreut durch den Chef der IG Radsport Uri Rolf Furrer, durchwegs sehr gute Resultate ab.

Der Städtekurs in Lugano war interessant und attraktiv, wies aber, hervorgerufen durch den strömenden Regen, doch einige heikle Stellen auf, die aber vom technisch versierten Nachwuchs der IG problemlos bewältigt werden konnten. Technisch auf der Höhe präsentierte sich einmal mehr Fionn Wicki, der in der Kategorie U11 den Geschicklichkeitsparcours mit einem Null-Fehler-Durchgang beendete und sich damit den 5. Rang sicherte.

Elena Frei erneut auf dem Podest

Eine sichere Bank als Podestfahrerin ist in dieser Saison Elena Frei, IG Radsport Uri/VMC Erstfeld. Das zeigte das Allround-Talent auch mit einer eindrücklichen Leistung in Lugano. Sie wandelt klar auf den Spuren von Linda Indergand, auch wenn sie im Tessin den Sieg in der Kategorie Mädchen U15 ihrer Dauerkonkurrentin Anja Grossmann, RC Gränichen, überlassen musste. Zum ersten Mal unter die Top Ten in der Rennserie um den Proffix Bike Cup reichte es in dieser Kategorie Augusto Restivo, VMC Erstfeld, der sich auf dem 7. Rang klassierte. Eine beeindruckende Aufholjagd inszenierte Aline Epp, Velo Infanger IG Radsport Uri/VMC Silenen, nachdem sie beim Start in einen Sturz verwickelt wurde. Mit einer beherzten Fahrt schaffte es das Nachwuchstalent aus Bristen noch auf den 5. Schlussrang. Den sehr guten Auftritt der IG Nachwuchsathletinnen und -athleten unterstrichen zudem mit den Rängen: 13. Julian Tresch (Knaben U11), 15. Elina Tresch, (Mädchen U13), 14. Giorgia Restivo und 19. Jill Nietlisbach (beide Mädchen U15).

Aline Epp (vorne) bei ihrer imposanten Aufholjagd. Bild: PD

Der Junior Colin Erni, Ibach, bestritt als Mitglied der IG Radsport Uri den am Wochenende stattfindenden Iron Bike Marathon in Einsiedeln. Für die geforderten 53 Kilometer benötigte Erni eine Zeit von 2:31:34, was ihm in der Juniorenkategorie den ausgezeichneten 3. Podestplatz einbrachte.